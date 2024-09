Stavolta è quella buona: Theo Hernandez saluta | Tradimento assurdo in Serie A

Il capitano del Milan ha già individuato la sua prossima destinazione. Ibra e Furlani sono disperati: ecco i dettagli ufficiali.

Nonostante l’inizio di campionato altalenante, il Milan di Paulo Fonseca, può finalmente cantar vittoria per il derby vinto contro l’Inter di Simone Inzaghi. I rossoneri venivano da ben sei sconfitte consecutive contro i cugini interisti e, aver registrato un simile successo con il goal di Gabbia last minute, ha fatto sì che la squadra portasse a casa un’importante vittoria che vale davvero tanto.

Ancor di più soprattutto in seguito alla brutta prestazione sconfitta alla prima di Champions League contro il Liverpool. Tra i giocatori più discussi vi è sicuramente Theo Hernández. Il capitano, aveva fatto parlare di sé nelle scorse settimane.

Il motivo? Soprattutto quando insieme al compagno di fascia Rafael Leão, non si era aggregato ai compagni per partecipare al Cooling break con il tecnico. Nonostante le varie polemiche, ora sembra che il sereno sia finalmente tornato.

I tifosi si stanno godendo questo momento parecchio vivace della squadra che ora dovrà ingranare la marcia giusta per dimostrarsi all’altezza anche delle altre due competizioni: Champions League e Coppa Italia.

Le prestazioni di Theo

A tal riguardo, sarebbe opportuno dire anche un’altra cosa importante. Theo Hernández, si è reso protagonista soprattutto di prestazioni decisive nella vittoria contro il Venezia in campionato e proprio nel derby.

Il suo talento di certo non passa inosservato ed è per questo che i tifosi rossoneri iniziano a pensare che il suo percorso con i colori del diavolo, siano destinati a terminare prematuramente. Nonostante il suo contratto, si pensa che possa arrivare un’offerta tale da far tergiversare anche il più attaccato alla maglia. Andare a giocare in Premier League o in Bundesliga, potrebbe essere il suo sogno considerando anche la sua giovane età.

Theo Hernandez saluta? Monaco lo attende

Le sue doti da terzino di spinta, rigorista e grande assist man, lo potrebbero indurre alla lasciar tutto e a cercare nuovi stimoli altrove soprattutto se il percorso europeo dei rossoneri dovesse concludersi prima del previsto. Ma quali potrebbero essere le società interessate al suo cartellino? Innanzitutto, dovremmo far presente a quello che potrebbe innescarsi molto velocemente.

Il Real Madrid, nelle ultime ore, avrebbe palesato più volte un interesse nei confronti di Davies del Bayern Monaco, stando a quanto riportato da fichajes.com. Ciò non vuol dire che le merengues di Carlo Ancelotti siano interessati a voler prelevare dal Milan, Hernández, anzi. I tedeschi, con il bomber evergreen Thomas Müller, potrebbe essere la nuova destinazione del terzino francese che andrebbe a ritrovare un altro ex difensore che ha militato in Serie A, precisamente a Napoli, ovvero il coreano Kim Min-jae. E perché si parla di tradimento? Beh, da capitano alla cessione di certo non sarebbe un affare di cortesia.