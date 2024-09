Devi lasciare Milano: caos post derby | Lite nello spogliatoio e addio a gennaio

Caos totale dopo il termine del Derby della Madonnina tra Milan e Inter: il futuro del calciatore è lontano da Milano

Nonostante siamo solamente a fine settembre, la panchina del Milan era già in discussione. Una situazione più che giusta dati i risultati, con la decisione finale che era stata rimandata alla partita più importante per i rossoneri durante la stagione: il Derby della Madonnina contro l’Inter.

Paulo Fonseca è stato sommerso dalle critiche per tutta la settimana del match, alle quali ha risposto con coraggio e determinazione. Ha stravolto la formazione del Diavolo schierando un 4-4-2 con Abraham e Morata come punte centrali, soluzione inizialmente contestata ma che ha data i suoi frutti.

Dopo 6 stracittadine perse consecutivamente tra tutte le competizioni, il Milan, da sfavorito, ha azzerato le distanze con i nerazzurri di Simone Inzaghi vincendo grazie ad una straordinaria rete di Pulisic nel primo tempo ed uno stacco di testa all’89‘ di Gabbia su palla inattiva battuta da Reijnders.

Una vittoria di gruppo, di spirito e di sacrificio, dove ogni calciatore ha perfettamente interpretato il suo ruolo. Il tutto può essere riassunto in un atteggiamento richiesto da settimane dai tifosi del club 7 volte campione d’Europa che ha permesso di spezzare la maledizione.

Nuovo capitolo

La migliore gara fino ad ora del mister portoghese ha permesso di raggiungere i cugini in classifica e di alzare il morale dei suoi giocatori, fino ad ora a terra per un inizio di stagione tutt’altro che brillante. La sorpresa più grande è stata la costanza durante il match, grazie alla quale ha potuto portare i 3 punti a casa.

Seppur è paradossale dirlo per il periodo in cui ci troviamo, si può dire che è iniziato un nuovo capitolo della stagione del Milan, con i tifosi che sperano che la mentalità adottata in Serie A per invertire la rotta, la adotti anche in Europa, dove si è partiti con una umiliante sconfitta contro il Liverpool di Slot.

Permanenza in bilico

Un’altra big europea partita con il piede sbagliato nella nuova edizione di Champions League è il Barcellona di Hansi Flick. I blaugrana hanno iniziato in modo straordinario in campionato ma hanno perso la prima gara europea contro il Monaco in quanto penalizzati dall’espulsione di Eric Garcia al 10‘ della prima metà di gara, che ha dovuto rimediare ad un errore di Ter Stegen.

Secondo le voci che girano in Spagna, quella del portiere tedesco dovrebbe essere la sua ultima stagione con quella maglia, soprattutto dopo l’infortunio rimediato contro il Villareal che lo terrà fuori dai 7 ai 9 mesi. Il profilo più quotato tra gli estremi difensori è Mike Maignan, portiere francese del Milan, che piace tantissimo per la sua grande abilità nel gioco con i piedi e tra i pali. Ci sarà da capire la volontà del classe 1995, su quale cifra si baserà la trattativa e se la società vorrà privarsi di uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.