Salta Roma-Atletico: infortunio e niente Europa League | Persa la stella del match

L’infortunio non lo farà scendere in campo nel match di Europa League: Roma-Atletico perde il suo fenomeno stellare

Questa settimana inizierà ufficialmente l’edizione 2024/2025 dell’Europa League, la prima con il nuovo format. La squadra campione in carica è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che ha sorprendentemente battuta in finale gli invincibili del Bayer Leverkusen, mentre quest’anno toccherà a Roma e Lazio tentare di conquistare la coppa.

La nuova formula è esattamente la medesima di quella utilizzata in Champions League. Fino alla passata stagione erano suddivisi i 32 partecipanti in 8 gruppi da 4, da quest’anno il numero aumenterà a 36, con tutti che saranno disposti in un unico enorme girone.

Conseguentemente aumenterà anche il numero di partite da disputare. Ogni squadra non giocherà più solamente 6 partite prima delle fasi ad eliminazione diretta ma affronterà in totale 8 avversarie, con 4 match che si giocheranno in casa e 4 in trasferta.

Le prime 8 classificate, dunque con più punti conquistati, andranno direttamente agli ottavi di finale, dalla 9^ alla 16^ andranno ai playoff come teste di serie, dalla 17^ alla 24^ si qualificheranno ai playoff come non teste di serie, mentre dalla 25^ alla 36^ posizione saranno definitivamente eliminate. Da sottolineare che non c’è più la possibilità di retrocedere da una coppa all’altra, dunque se non si raggiungeranno le fasi ad eliminazione diretta si verrà definitivamente eliminati.

Il calendario delle italiane

Sono state sorteggiate le avversarie delle nostre italiane che ci rappresenteranno nella competizione. La Lazio di Baroni dovrà affrontare Dinamo Kiev, Twente, Nizza, Porto, Ludogorets, Ajax, Real Sociedad e Brugge, un girone tutt’altro che semplice, mentre la Roma giocherà contro l’Athelic Bilbao, l’Elfsborg, la Dinamo Kiev, l’Union Saint Gilloise, il Tottenham, il Braga, l’Az-Alkmaar e l’Eintracht Francoforte.

I biancocelesti sono attualmente all’ottavo posto in classifica con 7 punti conquistati, a –4 dalla vetta, i giallorossi al decimo posto con 6 punti. Entrambe non hanno un girone semplice da disputare, ma tutti gli occhi sono puntati sulla Roma che ha recentemente ufficializzata l’esonero di De Rossi e l’arrivo di Ivan Juric.

La stella dà forfait

Giovedì inizierà il percorso in Europa dell’allenatore croato contro i Rojiblancos. Nel match d’apertura che si svolgerà allo Stadio Olimpico della Capitale, la squadra spagnola non si potrà presentare al suo massimo splendore dato che probabilmente avrà assenze pesanti nella formazione da schierare.

Il primo in forte rischio è Nico Williams, campione d’Europa e grande protagonista con la Spagna nell’ultima edizione degli Europei, che sta lottando contro un problema alla caviglia, il secondo è Julen Agirrezabala, secondo portiere chiamato a sostituire Unai Simon ai box per un lungo stop, che ha dato forfait nell’ultimo match de La Liga. Nel caso non riesca ad esser presente giocherà Alex Padilla, il terzo nelle gerarchie designato a difendere i pali del Bilbao.