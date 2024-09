Lo scambio del secolo: Osimhen-Vlahovic, tutto vero | C’è l’ok di Conte

C’è lo zampino di Giuntoli nella trattativa. Il nigeriano vola verso Torino e il serbo non fa storie: stravolti gli attacchi delle due rose.

Fino allo scorso campionato, i due attaccanti che sembravano poter diventare la spina nel fianco di Lautaro Martínez erano Victor Osimhen e Dušan Vlahović. Guardando a questa stagione di Serie A, la situazione è cambiata notevolmente.

Infatti, come ben sappiamo, il bomber nigeriano del Napoli ha accettato il trasferimento in prestito al Galatasaray in Turchia. Qui, ha già dimostrato sin da subito il suo valore, la sua fame e la foglia di far bene.

L’ultimo periodo in azzurro non è stato di certo estremamente performante. Nella scorsa stagione, infatti, oltre ai problemi fisici e alla Coppa d’Africa, non si è espresso al meglio delle sue potenzialità.

L’esperienza nella squadra partenopea, con il cambio di ben tre allenatori, non ha fatto altro che incrementare ancor di più il suo malcontento e le sue prestazioni al di sotto della sufficienza. La situazione del bomber serbo della Juventus, invece, è diversa.

L’affare sfumato

Fino all’anno scorso si parlava di un ipotetico scambio tra Juve e Chelsea che avrebbe condotto Vlahović a vestire la maglia dei blues e Romelu Lukaku quella bianconera. L’affare è saltato anche perché l’ex dirigente della Roma, Tiago Pinto, riuscì a portare il belga in giallorosso e l’affare sfumò definitivamente. Massimiliano Allegri, con i vari problemi che ha avuto in squadra lo scorso anno (per motivi che ben vengono conosciamo tutti), si è ritrovato Vlahović che sicuramente non rappresenta il suo attaccante ideale nel modulo di gioco.

Pertanto, sia Osimhen per un motivo che Vlahović per un altro, non sono riusciti a essere estremamente duttili al punto da creare noi al bomber argentino dell’Inter Lautaro Martínez. Quest’ultimo si è laureato capocannoniere e ha vinto lo Scudetto con i nerazzurri senza incontrare grosse difficoltà. Ora però sembra che il destino del bomber nigeriano e di quello servo si possa intrecciare nuovamente.

Osimhen-Vlahovic: lo scambio s’ha da fare

Ricordiamo che quando Osimhen è arrivato a Napoli, fu proprio Cristiano Giuntoli a veicolare la trattativa in quanto era il direttore sportivo dei partenopei. Ora, com’è noto a tutti, è il football director della sua squadra del cuore, ovvero la Juventus. Vlahović, anche con il nuovo allenatore Thiago Motta sembra non riuscire ad emergere così come ben fatto nei suoi anni alla Fiorentina. Pertanto, sembrerebbe quasi opportuno pensare che si possa rischiare di vederlo partire e lasciare un vuoto in attacco. C’è chi ha ipotizzato che Victor Osimhen possa raggiungere Giuntoli alla Juventus. Queste le parole del giornalista Paolo Paganini su X: “Nel calcio mercato tutto è possibile, bisogna partire da questo presupposto, del resto la storia (anche recente) insegna. La Juventus sta pianificando le mosse per rinforzare l’attacco. E i nomi sono quelli di David (scadenza 2025) e Osimhen”.

Ma qualora questa possibilità non dovesse concretizzarsi e il serbo dovesse lasciare definitivamente Torino potrebbe sostituirlo un nome su tutti. Volendo seguire la linea dei parametri zero di Beppe Marotta, per Paganini l’alternativa è Jonathan David del Lille. Quest’ultimo ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025 e, considerando la sua giovane età e le sue doti offensive importanti potrebbe essere il nome ideale per i bianconeri.