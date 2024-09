“Lo zio tifa Milan”, tutta la verità su Beppe Bergomi | Tifosi disgustati

Il web si è scatenato, i tifosi nerazzurri sono infuriati: è uscita allo scoperto la verità sul Milan e Beppe Bergomiù

Il Derby della Madonnina giocato domenica sera a San Siro è terminato totalmente contro i pronostici fatti dal mondo calcistico. Il Milan di Paulo Fonseca ha sorprendentemente dominato l’Inter di Simone Inzaghi, conquistando i 3 punti e raggiungendo i cugini in classifica.

La partita si è giocata con un’intensità altissima. Il Diavolo è partito subito forte grazie ad una serpentina straordinaria di Pulisic, per poi essere rimontato dal Biscione grazie alla rete di Dimarco. Un primo tempo equilibrato che poi ha lasciato spazio allo strapotere rossonero e alla rete di Matteo Gabbia, figlio del vivaio, allo scadere della seconda metà di gioco.

A dirla tutta il risultato va anche un pò stretto alla rosa del mister portoghese, che in quel match si è giocato il suo futuro sulla panchina del Milan. Troppe occasioni sotto porta sprecate, che però non sono risultate dannose ai fini dell’esito del match.

Grazie a questa vittoria, i rossoneri seppur settimi in classifica, distano solamente 3 punti dalla vetta occupata dal Torino di Vanoli. In una sola settimana si sono completamente ribaltate le sorti della squadra di Gerry Cardinale, che torna ad essere una delle favorite alla vittoria finale.

Troppo sottovalutati

La forza del Milan nel Derby è stata generata da una settimana di continue polemiche nei loro riguardi. Troppi hanno creduto che fosse debole ed oramai morto, che non avesse dei leader e che non avesse un’idea di gioco, ma si sono dovuti fortemente ricredere.

Nella notte più complicata, le qualità e l’atteggiamento giusto da parte dei calciatori è venuto fuori, così come un’ottima preparazione da parte di Fonseca, che fino ad ora aveva commesso troppi errori. I rossoneri devono ripartire da questa partita, devono considerarlo come un punto di svolta, per una stagione appena iniziata che ha ancora tanto da dare.

Lo “Zio” Bergomi

A Sky Calcio, Beppe Bergomi ha analizzato la partita, parlando di entrambe le fazioni. Si è particolarmente soffermato sull’Inter e su come sia andato estremamente in difficoltà a centrocampo, soprattutto dal punto di vista fisico e che attualmente non è in grado di reggere due partite di seguito così importanti come quelle contro il Manchester City in Champions League e il Milan in Serie A, ma ha speso anche belle parole per il Milan.

Ma Turci non è interista, se ve li inventate anche chiaro che vi sembrano il 95% e la statistica si falsa…

Se giudichiamo dalle dichiarazioni estemporanee allora lo Zio Bergomi tifa Milan, Zazzaroni pure. — Fra (@ZeroToTwelve) September 25, 2024

Dei rossoneri ha apprezzato la loro voglia di lottare su ogni pallone, la loro tenuta fisica e la loro bravura nel far ammonire tutto il centrocampo nerazzurro, oltre alla fame di vittoria. Ha terminato dicendo che contro i rivali l’Inter si sarebbe dovuta proteggere, accontentandosi dell’1-1; una frase che ha dato fastidio a molti tifosi, che sul web hanno polemizzato sostenendo che stesse cambiando fede.