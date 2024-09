Infortunio in coppa: niente Serie A | Squadra decimata dal calendario

Il calendario è troppo fitto, non c’è possibilità di riposare: ennesimo infortunio di questa stagione, salta il campionato

Nelle ultime settimane il tema principale riguarda le troppe partite disputate. I calciatori non riescono più a sostenere questi ritmi così elevati e pian piano, in ogni lega, stanno iniziando a protestare affinchè si riduca drasticamente il numero degli impegni stagionali.

Questo perchè il loro fisico, per quanto allenato da anni e seguito dai migliori preparatori atletici e dottori al mondo, non riesce a sostenere questo carico eccessivo, fino ad arrivare ad un punto di non ritorno e crollare definitivamente.

Analizzando le competizioni alle quali prenderanno parte, tra campionato e coppe locali, coppe internazionali con club e Nazionali e Mondiale per Club, i calciatori giocheranno circa 80 partite annuali che richiedono di essere disputate al massimo livello; un obiettivo impossibile.

A tal proposito la FifPro,il sindacato internazionale dei giocatori, attraverso il sostegno dei sindacati nazionali e dell’associazione che raccoglie i principali campionati europei ha fatto causa alla Fifa per abuso di posizione dominante, con lo scopo di dare priorità alle competizioni nazionali.

Troppi infortuni

Ad aggravare ancor più la situazione è stata l’edizione di Euro 2024, vinta dalla Spagna di De La Fuente. La competizione ha impedito ai calciatori di riposare dopo il termine della scorsa stagione. Dal suo termine hanno avuto solamente 2 settimane di vacanza prima di dover ritornare nei rispettivi club ad allenarsi, danneggiando ancor di più la loro salute fisica e mentale.

Giocando tutte queste partite di fila, nonostante siamo ad inizio stagione abbiamo assistito a troppi infortuni. Solamente nella nostra Serie A hanno dato forfait Barella, Malinovskyi, Scamacca, Scalvini, Ebuhei, Florenzi, Ilkhan, Schuurs, Florenzi, Saelemaekers, Meret e tanti altri. Non è più un episodio ma un argomento che non può più essere tralasciato.

Altro stop

A questa lunga lista di giocatori indisponibili del nostro campionato, si aggiunge anche Patricio Gabarrón Gil, comunemente chiamato Patric. Il difensore spagnolo è uscito dopo 10 minuti della seconda metà di gioco del match di Europa League tra Lazio e Dinamo Kiev a causa di un problema muscolare.

Marco Baroni, l’allenatore biancoceleste è stato costretto a sostituirlo, lanciando al suo posto Mario Gila, suo connazionale. L’infortunio del classe 1993 non dovrebbe essere di grave entità dato che ha accusato solamente un fastidio all’uscita del terreno di gioco, ma verrà valutato nei prossimi giorni tramite esami strumentali per evitare che peggiori.