Marotta rimane a mani vuote: prende tutto la Juventus | Colpo in attacco chiuso

Ancora sfida Inter-Juve, ma questa volta sul mercato. Prende tutto la Juve, mentre Marotta rimane a mani vuote.

Il campionato di Serie A è iniziato ormai da alcune settimane e, nonostante le partite siano state ancora poche, sembra essere già iniziata la sfida allo scudetto tra le big della nostra Serie.

Juventus e Inter, almeno dal punto di vista dell’organico, sembrano essere un passo avanti a tutte e i risultati suggeriscono che potrebbero essere certamente tra le protagoniste del campionato.

Ma la storica rivalità tra le due delle più grandi squadre italiane non si consuma solo sul campo. La squadra di Torino sfida i nerazzurri su più fronti tra cui – nonostante la sessione estiva si sia appena chiusa – il calciomercato. Tuttavia, almeno in questo frangente, Marotta sembra poter rimare a mani vuote, a causa di una Juve piglia-tutto. Ecco chi potrebbe arrivare a Torino.

Un nuovo nome per l’attacco

La nuova Juventus di Thiago Motta avrà certamente bisogno di tempo per poter chiarire le idee di gioco e fare propria una vera identità di squadra. Dopo alcune giornate di Serie A – e i primi verdetti dal campo – le sensazioni sono buone, ma c’è chi potrebbe finire già sul banco degli imputati.

A non convincere del tutto i tifosi bianconeri sono le recenti prestazioni di Dusan Vlahovic. Il calciatore serbo ha iniziato bene la stagione, mettendo a segno due reti in campionato, ma successivamente sembra essersi spento del tutto, mostrando lacune e punti di debolezza che hanno fatto storcere qualche naso. Ecco quindi che la Juve potrebbe intervenire sul mercato per rafforzare l’attacco, battendo la concorrenza di Marotta.

Marotta a mani vuote

Secondo alcune indiscrezioni, il nome caldo per l’attacco della Juventus sarebbe quello di Jonathan David. L’attaccante canadese del Lille e in scadenza a giugno e questo ha attirato l’attenzione di moltissime squadre, tra cui Inter e Juventus.

Per il 24enne potrebbe dunque esserci un vero e proprio derby d’Italia, con la Juventus che però sembra essere in pole position, mentre Marotta potrebbe restare a mani vuote. Nel caso in cui Vlahovic non dovesse restare e decidere di non rinnovare il contratto, Giuntoli potrebbe provare a vendere il serbo, puntando tutto su David. In quel caso la Juve proverebbe a cedere Vlahovic e avere un tesoretto che li permetterebbe di pagare l’intero ingaggio di Davis. L’Inter è avvisata.