Offerta della Juve snobbata: mandato via a gennaio | Giuntoli lo lascia partire

Ha rifiutato l’offerta della Juventus e a gennaio sceglierà una nuova destinazione, il direttore sportivo Giuntoli non ha intenzione di insistere

All’esordio in Champions League si è vista una Juventus scintillante in fase offensiva, in grado di rifilare tre reti agli olandesi del PV, capolisti di Eredivisie, e di partire con il piede giusto nella massima competizione europea. Gara sbloccata da una pregevole conclusione di Yildiz che ha ricordato un altro numero 10 che ha fatto innamorare i tifosi bianconeri come Alex Del Piero.

Il raddoppio è arrivato con un tiro ravvicinato di Weston McKennie e al termine di una bella azione, architettata da Nico Gonzalez. Lo stesso argentino ha chiuso la partita, timbrando per la prima volta il cartellino con la sua nuova maglia.

Non ha trovato la via della rete ma è stato molto utile per la costruzione del gioco Dusan Vlahovic ma il mister Thiago Motta si aspetta maggiore incisività in fase offensiva da parte del serbo, che potrà contare anche su una concorrenza interna per avere maggiori stimili, dato il rientro dall’infortunio di Milik.

Vlahovic potrà usufruire dei palloni forniti dai nuovi esterni d’attacco che il mercato ha portato a Torino, oltre alla classe di Teun Koopmeiners, l’acquisto top fortemente voluto dalla dirigenza per dare maggiore imprevidibilità in mezzo al campo.

La Juventus è stata grande protagonista del mercato estivo ma ha ricevuto un NO pesante

La Juventus aveva un piano B se non fosse arrivato l’olandese e a svelarlo è ElNacional.es che svela una trattativa tra la Juventus e la Real Sociedad per Zubimendi che ha preferito restare nel suo attuale club, rifiutando l’offerta di Cristiano Giuntoli.

Il 25enne potrebbe però cambiare idea e diventare un nuovo giocatore del Barcellona la prossima stagione. I blaugrana starebbero pensando di offrire 20 milioni di euro più il cartellino di Ferran Torres come contropartita tecnica.

Zubimendi vuole andare al Barcellona, la trattativa può chiudersi già a gennaio

La cifra non è stata ritenuta congrua da parte della Real ma le parti potrebbero trovare un accordo, addirittura per la finestra invernale di gennaio.

Questo perché Zubimendi avrebbe fatto pressione alla società per trasferirsi al Barcellona, una destinazione che gradirebbe al contrario di quella della Juventus che ha rifiutato quest’estate. I bianconeri, intanto, possono consolarsi con le giocate di Koopmeiners che era comunque l’obiettivo primario in quella zona del campo.