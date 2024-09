Si chiude per Vlahovic: ‘Non c’è feeling’ | Finisce tutto malissimo

Da punto fermo dell’attacco a destinato a partire per fare cassa, il destino di Dusan Vlahovic può cambiare in fretta nei prossimi mesi

Dusan Vlahovic è chiamato alla stagione della definitiva consacrazione. Al bomber della Juventus è richiesto un aumento considerevole di reti segnate rispetto al triennio con Max Allegri. Il nuovo allenatore Thiago Motta propone un calcio più offensivo del suo predecessore e questo dovrebbe agevolare il serbo a migliorare il proprio score realizzativo. Cristiano Giuntoli ha costruito il reparto su misura per lui.

Sono arrivati due esterni come Nico Gonzalez e Francisco Conceicao che dovrebbero servire molti palloni in area di rigore, favorendo le incursioni di Dusan e i colpi di testa, tra i colpi in canna del centravanti e principale terminale offensivo dei bianconeri.

Come vice è stato confermato Milik, anche se alle prese con un infortunio che lo ha costretto a rinunciare anche all’Europeo con la sua Polonia. Se ne è andato, invece, Moise Kean che ha trovato l’accordo con la Fiorentina per 15 milioni e per rilanciarsi dopo una stagione in cui non ha mai timbrato il cartellino.

Il rendimento di Vlahovic nei prossimi mesi sarà decisivo per valutare il suo futuro, con il contratto in scadenza nel 2026 e con la dirigenza che sta prendendo tempo per imbastire con il suo entourage la trattativa per il rinnovo.

Il rinnovo di Vlahovic è ancora in bilico, le condizioni

La richiesta economica è di 12 milioni di euro, bonus inclusi. Si tratta di una cifra che è ritenuta eccessiva per i nuovi parametri societari. Cristiano Giuntoli vorrebbe trovare un accordo prima della fine del campionato per evitare che si presenti un nuovo caso Chiesa.

Nella sessione estiva appena conclusa non sono arrivate offerte allettanti, anche a causa di un Europeo non esaltante. L’unica squadra che aveva effettuato dei sondaggi per capire la fattibilità di un’operazione è stata l’Atletico Madrid.

Simeone si era fatto avanti per Vlahovic, il futuro del serbo sarà in Liga?

Prima di virare con convinzione su Sorloth e Julian Alvarez, rivoluzionando di fatto il proprio reparto offensivo e lasciando partire Alvaro Morata, i Colchoneros all’inizio di luglio avrebbero avviato dei contatti per Vlahovic.

La pista potrebbe tornare calda tra un anno, soprattutto di fronte a una proposta congrua. Intanto testa a questa stagione in cui Vlahovic dovrà dimostrare di essere tra gli attaccanti migliori della Serie A.