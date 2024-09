Theo Hernandez, assalto decisivo a gennaio: il Milan ringrazia e incassa

Il terzino è ai titoli di coda con i rossoneri. C’è già la nuova squadra pronta a portarlo in Champions sin da subito: tifosi disperati.

Nonostante l’inizio altalenante del suo percorso col Milan per questa nuova stagione, Theo Hernandez è tornato a spopolare sin da subito con il match in campionato contro il Venezia del tecnico Eusebio Di Francesco.

Theo, insieme al compagno di fascia Rafael Leao, nei giorni scorsi era stato al centro di una polemica, a tratti snervante. Durante uno degli ultimi cooling break, i due calciatori, non si sono avvicinati al tecnico per ricevere le indicazioni.

Tifosi, addetti stampa e tante altre persone gridavano alla congiura, rottura o semplicemente presa di posizione. Sono stati veramente pochi a gettare acqua sul fuoco e a comprendere che, in realtà, essendo entrati da pochissimo non avevano bisogno di ulteriori dritte.

C’è da credere a quest’ultima teoria? Fatto sta che i due tesserati hanno preso regolarmente parte alle partite successive dei rossoneri, mostrandosi in forma e anche con la voglia di fare il bene della squadra a breve termine.

Theo, dentro o fuori?

Theo è ormai da diversi anni al Milan. Non che questa frase debba risuonare come un qualcosa di stantio, intendiamoci. Però è ovvio che i tifosi temano che possa partire presto e lasciar sguarnita quella zona del campo che, ormai è noto a tutti, essere il punto di forza della rosa.

Non averlo più in squadra si rischia di andare a trovare un sostituto che, per essere al suo livello, avrà un costo del cartellino a dir poco spaventoso. Furlani & Co. potrebbero puntare alla linea Marotta dei parametri zero ma, non è assicurato il risultato. Chiaramente dietro queste ipotesi è il caso che i tifosi rossoneri comincino seriamente a preoccuparsi? Ecco costa sta succedendo.

Theo Hernandez, preso d’assalto dai tedeschi

Non è un caso ritrovarsi la foto del bomber inglese, Harry Kane, proprio qui sopra. Non siamo pronti a proporvi il bonus della giornata. Stando a quanto riportato da calciomercato.it, proprio il suo Bayern Monaco potrebbe seriamente pensare a Theo Hernandez per rinforzare la fascia sinistra della difesa.

I bavaresi non sono così novizi a pescare difensori di spessore dal campionato italiano. Ricordiamo, infatti, che dapprima con de Ligt della Juventus (poi approdato quest’anno in Premier) e poi con Kim min-jae del Napoli avevano sistemato la zona centrale della difesa. Se il detto che recita ‘non c’è due senza tre’ vale anche per il calcio, non ci sentiamo di escludere nulla.