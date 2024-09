Mi serve un attaccante a gennaio: ultimatum a Oaktree | Inzaghi ha scelto il rinforzo

Oaktree non può più far aspettare, il reparto offensivo va completato quanto prima: Inzaghi chiede un nuovo attaccante a gennaio

La quarta giornata tra Monza e Inter disputata all’U-Power Stadium è terminata sul punteggio di 1-1. Dopo la frenata contro il Genoa di Alberto Gilardino alla prima giornata di campionato, ecco l’ennesimo stop per i nerazzurri che perdono l’occasione di allungare in classifica sulla Juventus di Thiago Motta.

Alessandro Nesta sarà contento, anche se per come si era messa la gara poteva addirittura portarsi i 3 punti a casa, Simone Inzaghi decisamente meno, anche se può esser fiero dei suoi che ci hanno provato fino all’ultimo facendo cadere il fortino biancorosso nel finale.

Decisamente un passo indietro rispetto alla partita magistrale giocata contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. È pur vero che in campo non è scesa la titolarissima, ma Asllani a parte, totalmente bocciato nel sostituire Calhanoglu, i più deludenti sono stati proprio i fedelissimi di Inzaghi.

Su tutti Marcus Thuram e Benjamin Pavard, con il primo che non è riuscito mai a tirare in porta in entrambe le metà di gioco ed il secondo che ha dimostrato una enorme difficoltà sia nella costruzione della fase offensiva, sia nella fase difensiva perdendosi totalmente Dany Mota sul gol del momentaneo vantaggio.

Mancano i gol

Nell’Inter sta iniziando a suonare rimbombante un campanello d’allarme. I gol non sempre arrivano e quando accade non sempre provengono dal reparto offensivo. Certo, ciò che importa è che il tabellino delle marcature si aggiorni a loro favore, ma per raggiungere gli obiettivi prefissati c’è bisogno che gli attaccanti tornino al loro splendore.

Thuram ha iniziato bene ma è stato totalmente assente nell’ultima gara di Serie A Enilive, Taremi non ha ancora inciso come sa fare, Lautaro Martinez è ancora a secco, con l’ultimo gol in nerazzurro che risale al mese di maggio e Arnautovic e Correa, complice anche la loro situazione contrattuale, non riescono mai a fare la differenza da subentrati.

Assalto al bomber

Così come ha ufficializzato nell’ultima sessione di calciomercato Medhi Taremi dal Porto e Piotr Zielinski dal Napoli a parametro zero, la dirigenza dell’Inter ha in mente di attuare la stessa politica per la trattativa che porterebbe Jonathan David, attaccante canadese del Lille, in nerazzurro.

Il classe 2000 ha il contratto in scadenza al termine della stagione e non sembra aver trovato ancora un accordo per il rinnovo. Su di lui c’è anche la Juventus e molti club di Premier League, ma l’Inter vuole anticipare la concorrenza per portarlo a Milano e costruire un attacco stellare.