Ecco il vice Castellanos, colpo Lazio in attacco: a gennaio all-in sulla punta

Lotito non bada a spese e fa un regalone al tecnico Baroni. Ecco il bomber che farà rifiatare Taty nel girone di ritorno.

La nuova Lazio del tecnico Marco Baroni promette di fare bene in questo nuovo campionato di Serie A. Basti pensare che il successo casalingo contro il Verona di Paolo Zanetti, ha messo i biancocelesti nella condizione di poter dare il massimo nei prossimi impegni stagionali sia in campionato che nelle varie competizioni extra.

Ad inizio stagione, erano davvero in tanti a lamentare ostacoli qua e là nella squadra del presidente Claudio Lotito. Erano insorti parecchi sostenitori dinanzi a problematiche varie legate proprio ad uno stravolgimento non solo della squadra ma soprattutto della panchina.

L’incarico è stato affidato a Marco Baroni che, in passato in Serie A ha allenato solo squadre che dovevano salvarsi come il Lecce e l’Hellas Verona. L’allenatore non può contare sui grandi del passato come Sergej Milinković-Savić, Luis Alberto, Felipe Anderson e soprattutto Ciro Immobile.

La squadra laziale ha completamente stravolto i connotati partendo dalla difesa e terminando con il reparto offensivo. Tra i pali c’è sempre la certezza che porta il nome di Ivan Provedel mentre, le grandi sorprese sono rappresentate da nuovi innesti e grandi scoperte.

Manca qualcosa in attacco

L’attaccante, ex Salernitana, Dia è arrivato a Roma per dare il suo contributo importante. In primis era stato acquistato come subalterno del titolare ma, le ultime prestazioni, hanno messo nella condizione Baroni non poter fare a meno di lui.

Per quanto riguarda l’argentino, ex Girona, Taty Castellanos, si sta mettendo sempre più in mostra a suon di goal nonostante un piccolo infortunio lo ha fermato proprio nel match contro gli scaligeri. Ora però la situazione si fa più delicata perché in panchina non sembrerebbe esserci un sostituto all’altezza della situazione e allora si inizia a pensare seriamente a quello che sarà il mercato di gennaio.

Individuato il vice di Castellanos?

Al momento, nomi sul taccuino della dirigenza sicuramente potrebbero esserci e proviamo a fare il punto della situazione. In estate, più volte, Giovanni Simeone del Napoli era stato accostato al club biancoceleste ma non solo.

Dalla Serie B, sembrerebbe scalpitare Domenico Berardi. Quest’ultimo, ancora ai box per il suo infortunio, dovrebbe tornare a giocare col Sassuolo tra dicembre e gennaio ma non sarebbe da escludere una cessione in inverno qualora arrivasse l’offerta giusta. Oltre a questi calciatori, però, Fabiani potrebbe tirar fuori un altro nome a sorpresa, in stile Dia mettendo tutti d’accordo, tecnico e tifosi.