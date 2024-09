Grave stop post Juve: stagione compromessa | Operazione nelle prossime ore

La pessima notizia è arrivata dopo il fischio finale di Juventus Empoli: deve operarsi, stagione praticamente finita

La Juventus di Thiago Motta torna a giocare una partita nella massima competizione europea 685 giorni dopo l’ultima volta. L’avversario affrontato è il PSV di Peter Bosz, che non può nulla contro la corazzata bianconera che li travolge 3-1 con le reti di Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez.

Rispetto all’ultima di campionato schiera la medesima formazione ma con Di Gregorio tra i pali e McKennie al posto di Douglas Luiz insieme a Locatelli. Davanti a tutta forza con il nuovo attacco formato da Yildiz, il nuovo numero 10, Koopmeiners, Nico Gonzalez e Vlahovic.

Prima sconfitta stagionale per i campioni d’Olanda che non hanno retto i ritmi della Vecchia Signora, non più così vecchia oramai dato che ha schierata la squadra più giovane di sempre in Champions League. Intensità al massimo, gioco propositivo ed intesa fra i giocatori, in una partita che ha regalato uno spettacolo ai tifosi bianconeri.

Segnali estremamente positivi dalla gara giocata e dritti in testa al girone unico con Psv, Lipsia, Stoccarda, Lille, Manchester City, Bruges, Benfica e Aston Villa, ed anche un’importante iniezione di fiducia in vista della sfida di sabato contro il Napoli di Antonio Conte.

Scivolone in patria

Lo stesso però non si può dire per l’ultima giornata di campionato di Serie A Enilive. La squadra più titolata d’Italia è inciampata sull’Empoli di Roberto d’Aversa, ancora imbattuta nelle prime 4 giornate di campionato, nel match terminato sul risultato di 0-0 allo Stadio Carlo Castellani.

Al contrario della notte europea ha creata pochi pericoli nell’area avversaria, nonostante abbia schierato per la prima volta il reparto offensivo completo. L’unica nota positiva è la fase difensiva, dato che non ha subita ancora un gol in stagione, con 3 porte inviolate di Di Gregorio ed 1 di Perin.

Stagione compromessa

Dall’altro lato, gli azzurri sono contenti di aver ottenuto un punto contro i bianconeri ma non hanno potuto festeggiare a lungo a causa della bruttissima notizia arrivata dopo il match. Saba Sazonov, difensore russo naturalizzato georgiano, arrivato quest’estate dal Torino in prestito con diritto di riscatto a 3.5 milioni di euro, rischia di aver già concluso la sua stagione.

Il classe 2002 si è gravemente infortunato al ginocchio destro durante la sessione di allenamento del giorno successivo alla partita. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva del legamento crociato anteriore, con alte probabilità che si debba ricorrere all’operazione. Sazanov rischia uno stop di almeno 6 mesi, con il rientro in campo fissato verso aprile; una grande perdita per l’Empoli.