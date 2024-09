Portato in ospedale in barella, ginocchio fuori uso in Serie A | Stop lunghissimo

Nell’ultima giornata di Serie A è da sottolineare un infortunio capitato a uno dei migliori giocatori di questo inizio di campionato, i tempi di recupero

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la stagione è entrata nel vivo, con un calendario fitto di partite ravvicinate tra campionato e competizioni europee. Avere a disposizione rose ampie sarà fondamentale per evitare appesantimenti muscolari ed infortuni di giocatori chiave che potrebbero inficiare sul rendimento complessivo della squadra coinvolta. Rispetto all’annata scorsa saranno due le gare in più della prima fase in Champions ed Europa League.

La campagna acquisti ha visto molti innesti negli ultimi giorni, a campionato già iniziato. Per questo motivo servirà ancora tempo per consentire a molti di loro di ambientarsi nel nuovo club e con gli accorgimenti tattici degli allenatori.

Questo rende la classifica imprevedibile, con molte sorprese che si sono verificate. Anche l’Inter arranca con due pareggi consecutivi in trasferta mentre la Juventus è ancora alla ricerca di una maggiore incisività in fase offensiva.

Il Napoli ha reagito alla pesante sconfitta al debutto sul campo dell’Hellas Verona, con Antonio Conte che è riuscito a ricompattare lo spogliatoio. Il Milan ha festeggiato il primo successo stagionale mentre la Roma è stata beffata nei minuti finali da un Genoa mai domo.

Il Parma esce sconfitto dal posticipo ma non recrimina solo per il risultato

In testa alla classifica c’è l’Udinese che ha vinto in rimonta sul campo del Parma. Gli emiliani si sono portati sul doppio vantaggio con il tocco sotto porta di Del Prato e la bella azione personale di Bonny ma nella ripresa i friulani hanno prima accorciato il match con Lucca e poi portato a casa i tre punti grazie alla doppietta di un ispirato Thauvin.

I padroni di casa, oltre alla seconda sconfitta di fila subita in rimonta, devono registrare l’infortunio subito da Mihaila, uscito dal terreno di gioco dolorante al ginocchio destro. Nelle prossime ore le sue condizioni fisiche saranno esaminate dallo staff medico dei ducali, per capire i tempi di recupero.

Mihaila si era messo in mostra, ora il Parma dovrà fare a meno di lui

Mihaila è stato tra i protagonisti della promozione in A del Parma e si è confermato titolare in queste prime partite di campionato.

Con la sua fantasia ha fornito giocate interessanti e la sua sarà un’assenza pesante per una squadra che deve migliorare la fase difensiva.