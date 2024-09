“Ho rifiutato 40 milioni in Serie A”, Juventus e Milan snobbate | Il giocatore rivela tutto

Il suo futuro poteva essere a Milano o a Torino, ma è andata male. Ecco chi ha rifiutato 40 milioni in Serie A dalla Juventus e dal Milan.

La finestra di mercato estiva è da sempre la più attesa e avvincente, capace di regalare emozioni contrastanti ai tifosi di tutto il mondo. Da una parte ci sono coloro che sognano l’arrivo di grandi campioni, pronti a trasformare le ambizioni della propria squadra.

Dall’altra, chi vive con il timore di vedere il proprio beniamino fare le valigie, ceduto a qualche club rivale o a una big europea. È un periodo in cui speranze e ansie si mescolano, con ogni annuncio che può ribaltare equilibri e far discutere.

Tuttavia, non sempre il mercato segue il copione che ci si aspetta. Anche i trasferimenti che sembrano certi possono sfumare all’ultimo istante, come dimostra il caso di uno dei maggiori talenti del nostro continente, il cui approdo in Serie A è saltato clamorosamente. Ecco qual è la squadra che ha rifiutato 40 milioni da Juventus e Milan.

Il mancato trasferimento

Quest’estate, Milan e Juventus sono state molto vicine a un colpo che avrebbe potuto risolvere diversi problemi nei loro rispettivi reparti di centrocampo. Parliamo di Georgiy Sudakov, talentuoso centrocampista classe 2002 dello Shakhtar Donetsk e della nazionale ucraina.

Considerato uno dei prospetti più brillanti del calcio europeo, Sudakov è stato seguito attentamente dai dirigenti di entrambe le squadre italiane, con il Dt bianconero Giuntoli che ha assistito anche a partite dell’Ucraina per osservarlo da vicino, come la sfida contro l’Italia a San Siro nel settembre 2023.Nonostante l’interesse concreto da parte sia della Juventus che del Milan, lo Shakhtar Donetsk ha deciso di non privarsi del suo gioiello.

40 milioni rifiutati

La Juventus, dopo aver valutato attentamente il profilo del giocatore, ha poi virato su altri obiettivi come Koopmeiners e Douglas Luiz, mentre il Milan ha continuato a tenere d’occhio Sudakov senza riuscire a concretizzare l’operazione. Un’occasione sfumata, che dimostra quanto il mercato sia imprevedibile, e quanto sia difficile strappare i migliori talenti ai loro club di appartenenza.

Secondo lo stesso centrocampista, le offerte delle due big italiane si aggiravano intorno ai 40 milioni di euro, ma sono state rifiutate dal club ucraino. Sudakov ha confermato in un’intervista: “Sì, ho ricevuto quelle offerte. Però sono state rifiutate dallo Shakhtar”, ha dichiarato il giovane talento, il cui contratto con la squadra di Donetsk è valido fino a dicembre 2028.