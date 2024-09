Legamenti della caviglia distrutti: addio Inter | Inzaghi prepara le contromosse

La caviglia ha data forfeit, si teme un lungo stop: salterà il match più importante e decisivo della Champions League

La competizione per club più avvincente di tutte è finalmente tornata. I tifosi non vedevano l’ora, iniziata la nuova stagione è iniziata anche la UEFA Champions League, che si presenta nel suo nuovo format, abbandonando la classica divisione a gironi.

I club più prestigiosi d’Europa non saranno più suddivisi in 8 gironi da 4 squadre ciascuno, con le prime due che si qualificavano alle fasi finali e le terze che retrocedevano in Europa League, ma rientrano tutte in un unico grande gruppone, passando da 32 a 36 squadre totali.

Aumetando il numero di partecipanti non può che aumentare di conseguenza il numero di partite. 2 partite in più per ogni squadra, con 4 partite in casa e 4 in trasferta, ma con la differenza che i top team si affronteranno prima, regalando maggiore spettacolo agli spettatori.

Il nuovo girone va visto come una sorta di campionato europeo dove bisogna ottenere più punti possibile. Le prime 8 che collezioneranno più punti si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, dalla 9^ alla 16^ andranno ai playoff come testa di serie, dalla 17^ alla 24^ andranno ugualmente ai playoff ma non come teste di serie, mentre dalla 25^ alla 36^ saranno eliminate.

Le Italiane

Per la nostra Nazione parteciperanno per la prima volta nella nostra storia, grazie al posizionamento nel ranking, ben 5 squadre: Inter, campione d’Italia, Milan, Juventus, Bologna e Atalanta, vincitrice dell’ultima edizione di Europa League contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, fino ad allora imbattuto.

Tutte hanno l’obiettivo di andare quanto più in fondo possibile alla competizione, soprattutto l’Inter di Simone Inzaghi, chiamata a far meglio rispetto alla scorsa stagione nella quale sono usciti agli ottavi di finale e con l’obiettivo di vendicare la finale persa nel 2023. Ha sorteggiata Manchester City, Stella Rossa, Bayer Leverkusen, Arsenal, Young Boys, Lipsia, Sparta Praga e Monaco, partite difficili ma alla portata dell’organico nerazzurro.

Assenza pesantissima

A proposito dei Gunners, la squadra di Mikel Arteta dovrà far a meno del suo calciatore più importante, Martin Ødegaard, che ha rimediato con la Norvegia un brutto infortunio ai legamenti della caviglia nel corso della recente pausa per le Nazionali, col rientro fissato verso metà novembre.

Ciò significa che con molte probabilità il capitano dell’Arsenal salterà la partite di campionato contro Leicester, Southampton, Bournemouth, Liverpool, Newcastle e Chelsea e di Champions League contro Paris Saint-Germain, Shakhtar Donetsk e Inter. Buone notizie per Simone Inzaghi, che affronterà con più sollievo una delle squadre più forti d’Inghilterra.