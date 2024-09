Firmo gratis a gennaio: Leroy Sané in Italia | Dal Bayern colpo a zero pazzesco

L’attaccante tedesco potrebbe arrivare in Italia dal Bayern a zero. Ecco perché potrebbe firmare già a gennaio per una squadra di Serie A.

Il Bayern Monaco ha iniziato la sua stagione 2024-2025 nel migliore dei modi. Con tre vittorie in tutte e tre le partite di Bundesliga la squadra di Kompany è già in testa da sola in classifica a 9 punti davanti al Dortmund, che segue con 7.

L’allenatore ed ex difensore belga sembra aver imposto fin da subito il suo marchio di fabbrica e aver donato alla squadra le sue idee vincenti. Un approccio devastante che ha mostrato i suoi frutti anche all’esordio in Champions, con una vittoria travolgente di 9 a 2 contro la Dinamo Zagabria.

Ma il nuovo allenatore dei bavaresi potrebbe presto avere un grosso grattacapo da risolvere che potrebbe minare anche la tenuta della squadra. Leroy Sané, infatti, potrebbe presto lasciare la squadra per arrivare in Serie A. Ecco perché potrebbe essere un acquisto a parametro zero per una squadra italiana.

Il futuro di Sané

Uno dei protagonisti della travolgente vittoria in Champions League del Bayern Monaco contro la Dinamo Zagabria per 9 a 2 è stato Leroy Sané. Il tedesco ha firmato con il suo nome sul tabellino dei marcatori mettendo a segno il gol dell’8 a 2 contro la squadra croata.

Entrato al 68′, Sané è riuscito a mettere a segno un gol decisivo, mostrando ancora una volta la sua capacità di essere protagonista anche entrando a partita già iniziata. Ma ben presto il futuro del calciatore potrebbe essere lontano dalla squadra tedesca. Il tedesco, infatti, ha il contratto in scadenza e per ora non ha ancora rinnovato. Il suo futuro potrebbe essere in Italia?

Legato alle scelte di Tuchel

Uno degli allenatori che – più di tutti – hanno provato a valorizzare l’attaccante tedesco è stato senza dubbio Thomas Tuchel. L’allenatore tedesco, ex condottiero del Bayern Monaco, è oggi senza una panchina, ma il suo “anno sabbatico” potrebbe durare davvero molto poco.

Il suo nome è stato infatti associato alle panchine traballanti di Roma e Milan e le prospettive di vederlo in Serie A non sono affatto esagerate. Ecco quindi che, con il contratto in scadenza di Sané e la possibilità che una big possa a breve decidere di un cambio di rotta, l’allenatore tedesco potrebbe spingere il calciatore a prendere in considerazioni offerte dall’Italia già a gennaio.