Calcio ancora in lutto: addio alla leggenda, il saluto della società è commovente

Un minuto di silenzio in Serie A - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

Un altro lutto colpisce il mondo del calcio, per molti era un vero e proprio mito, la società lo saluta con un toccante messaggio di cordoglio

Negli ultimi giorni il mondo del calcio ha salutato alcuni protagonisti del passato che hanno reso indimenticabili partite e ricordi di milioni di appassionati. Dopo una malattia fulminea ci ha lasciati a fine agosto Eriksson, primo allenatore non inglese a guidare la Nazionale d’Oltremanica e campione d’Italia con la Lazio. Ha colpito la sua forza d’animo nell’affrontare l’ultima fase della sua vita e i molti messaggi positivi che ha voluto lasciare ai posteri.

Un destino simile ha colpito anche Totò Schillaci, bomber d’Italia ’90, il Mondiale giocato in casa dagli azzurri che arrivarono a un passo dalla finale, sfumata ai calci di rigore contro l’Argentina di Diego Armando Maradona.

A trascinare la squadra furono le reti dell’attaccante di Palermo che fece esultare un’intero Paese, facendo vivere delle vere notti magiche a tutto il popolo italiano.

Da qualche anno conviveva con dei problemi di salute e la sua determinazione non è bastata per sconfiggere un male più grande di lui. Il dolore è stato davvero tanto, con migliaia di persone che sono accorse a dargli l’ultimo saluto allo stadio Barbera.

Un altro lutto colpisce il mondo del calcio, era un vero mito nel giornalismo

Un altro lutto coinvolge, stavolta, il mondo del giornalismo toscano. Ci lascia all’età di 66 anni Alessio Facchini, storico direttore di Calciopiù. Anche lui era affetto da tempo da una malattia importante.

Da oltre trent’anni dirigeva il settimanale ed era un punto di riferimento per gli aspiranti giornalisti sportivi, con molti che avevano iniziato a scrivere presso la sua testata.

Il messaggio di cordoglio della sua redazione per oltre 30 anni

E proprio la sua amata redazione ha comunicato il decesso: “Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere e raccontare. Oggi è un giorno tristissimo per Calciopiù e per tutto il calcio dilettantistico toscano: se n’è andato Alessio Facchini, storico direttore del nostro settimanale“.

Parole commoventi che testimoniano l’affetto nei suoi confronti: “La proprietà e tutta la redazione di Calciopiù e Campionando si stringono a tutti gli amici in questo momento di dolore. Ciao Alessio, riposa in pace e continua a seguirci da lassù. Da qua tutti noi, i tuoi ragazzi, continueremo a dare sempre il massimo per portare avanti il tuo giornale“.