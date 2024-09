Penalizzazione in classifica, sentenza ufficiale | La Federazione ha deciso una volta per tutte

La Federazione si è espressa riguardo alla possibile penalizzazione in classifica del club che avrebbe complicato l’obiettivo salvezza

La pausa per gli impegni delle Nazionali ha bloccato i campionati che erano iniziati nel weekend dopo Ferragosto. Le prime partite hanno, però, offerto già degli spunti interessanti per capire il possibile evolversi della stagione. La Champions League, con una formula inedita e un calendario che prevede un maggior numero di gare da disputare, potrà sovvertire i favori dei pronostici, con i club che potrebbero risentire il peso di match ravvicinati da affrontare con frequenza.

In Premier League la squadra da battere sarà ancora il Manchester City che ha confermato la colonna vertebrale della rosa che ha consentito agli uomini di Pep Guardiola di alzare l’ultimo trofeo inglese al termine di un testa a testa con l’Arsenal che ha scelto come nuovo centrale difensivo Riccardo Calafiori, tra le rivelazioni della scorsa Serie A.

Altri due gli italiani che saranno protagonisti nel massimo campionato inglese. Si è trasferito al Liverpool Federico Chiesa che ha lasciato la Juventus nelle ultime ore di questa sessione estiva e che parte nel ruolo di vice Salah, certo però di trovare il proprio spazio con la maglia dei Reds.

In mezzo al campo del Newcastle sarà invece titolare inamovibile Sandro Tonali che è tornato dopo la squalifica per calcioscommesse e ha fornito una prestazione molto convincente con la maglia della Nazionale italiana nella vittoria degli azzurri contro la Francia.

La penalizzazione non è arrivata, stupore in Premier, ecco la sentenza definitiva

Il Leicester non subirà una penalizzazione in classifica. Questo è quanto è stato deciso dal Comitato d’Appello che ha accolto il ricorso della società. I fatti sono relativi al triennio concluso a giugno 2023 e riguarderebbero la violazione delle regole del Fair Play Finanziario in vigore in Premier.

La sentenza scagiona le Foxes in quanto non hanno partecipato a tutto il triennio di Premier, retrocedendo e poi vincendo la scorsa Championship.

Il Leicester punta a salvarsi e si affida ancora alle reti di Vardy

Una decisione che agevolerà l’obiettivo stagionale del Leicester che è quello di mantenere la categoria. L’inizio di campionato non è stato tra i migliori, con un solo punto conquistato nelle prime tre partite.

La squadra è stata affidata a Cooper che ha preso il posto di Enzo Maresca, artefice della promozione e nuovo allenatore del Chelsea. Al centro dell’attacco è ancora presente Vardy.