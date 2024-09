Joao Pedro ha deciso: riparte dalla Serie B | Colpo grosso per la promozione

Ai tempi del Cagliari era uno dei migliori attaccanti del campionato, adesso Joao Pedro decide di rilanciarsi in Serie B, accordo a un passo

Joao Pedro è stato tra i giocatori più rappresentativi del Cagliari degli ultimi anni. Otto stagioni nel capoluogo sardo per l’attaccante che ha regalato tante gioie ai tifosi rosso-blu. All’apice della sua carriera, ha avuto anche la soddisfazione di debuttare come oriundo con la Nazionale italiana, seppur in una delle gare più tristi dell’epoca recente degli azzurri, quella persa a Palermo contro la Macedonia del Nord che è valsa la mancata qualificazione all’ultimo Mondiale.

Ha iniziato la carriera come centravanti, per poi venire spostato nel ruolo di trequartista. La sua duttilità gli ha consentito di giocare anche da seconda punta e da mezzala.

Abile nel dribbling, ha un ottimo piede anche dalla distanza e avere una visione di gioco quasi da regista, seppur in una posizione più avanzata del campo. Un cecchino dal dischetto, ha migliorato il proprio score realizzativo, arrivando anche in doppia cifra.

Ha lasciato il Cagliari nel 2022 per trasferirsi in Turchia al Fenerbache dove ha raccolto solo quattro presenze, timbrando quattro volte il cartellino. Viene ceduto in prestito al Gremio nel campionato brasiliano. Qui è schierato spesso da titolare ma non trova mai la via della rete.

Joao Pedro riparte dalla B, il progetto è ambizioso

Adesso, all’età di 32 anni, per l’ultima parte della sua carriera ha scelto di firmare per l’Hull City, club di Championship inglese. Per lui un biennale, con l’obiettivo di rilanciarsi e di aiutare il club a tornare in Premier League.

Una sfida avvincente per lui, pronto per essere accolto da una tifoseria calda che saprà farlo sentire importante come è avvenuto nella sua fortunata e lunga parentesi a Cagliari.

Joao Pedro ha rescisso dal Fenerbache, da svincolato è pronto per una nuova avventura

L’accordo con l’Hull City è stato possibile dopo la scelta di rescindere il contratto che lo legava al Fenerbache. Il nuovo allenatore dei turchi Josè Mourinho non lo ha ritenuto al centro del progetto ed è stato per lui inevitabile cercare una nuova destinazione.

L’offerta più concreta è pervenuta da parte del club inglese che ha deciso di puntare su un attaccante duttile ed esperto come Joao Pedro per rinforzare il proprio reparto offensivo e candidarsi come una delle serie pretendenti alla promozione.