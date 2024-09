Decisione ufficiale sul rinvio: “La partita si deve rigiocare” | Non era mai successo

Gravina in conferenza - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

Dopo quanto è successo nell’ultimo weekend di campionato è arrivata la sentenza che dichiara l’obbligo di ripetere la partita, ecco perché

Il campionato italiano è entrato nel vivo e dovrà convivere con le coppe europee che toglieranno alle otto squadre coinvolte energie fisiche e mentali che potrebbero avere ripercussioni sulla classifica. Infatti nei primi tre posti si trovano dopo cinque giornate club che non partecipano ad impegni internazionali. Guarda tutti dall’alto il sorprendente Torino di Paolo Vanoli.

Il mercato dei granata ha visto l’addio di due giocatori di grande talento come Alessandro Buongiorno e Raul Bellanova ma questo non ha inficiato nella preparazione atletica del nuovo mister che sta sfruttando al meglio l’organico a disposizione, con un gioco offensivo e una retroguardia attenta.

Dietro al Torino ci sono due squadre a quota 10 punti, il Napoli e l’Udinese. Gli uomini di Antonio Conte sono reduci dal buon pareggio sul campo della Juventus e hanno trovato maggiore solidità in difesa. L’attacco è stato affidato a Romelu Lukaku, pronto a ripagare la fiducia del suo allenatore a suon di goal.

I friulani hanno subito la prima sconfitta sul campo della Roma ma hanno stupito per la compattezza mostrata. Florian Thauvin è il leader della squadra, tanto che si è meritato la pre-convocazione con la Nazionale francese per gli impegni di metà ottobre.

Ciò che è successo in D è davvero insolito

Nelle categorie inferiori tanto dinamismo e passione. Un episodio insolito è avvenuto in provincia di Salerno. Impegnati in una gara valida per la quarta giornata del girone H del campionato di Serie D, Angri e Manfredonia hanno dato vita ad un match che si è animato dopo pochi minuti.

Il direttore di gara Cristiano Chirnoaga ha avuto un risentimento muscolare. Ha provato a stringere i denti ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Le cure mediche non sono bastate e la gara è stata sospesa sul punteggio ancora di 0 a 0.

Ancora da scegliere la nuova data per proseguire il match

Allo stato attuale della situazione, però, non è stata ancora decisa la data in cui il match sarà rinviato, alla luce degli impegni delle due compagini.

La partita, dato il risultato ancora invariato, si rigiocherà in perfetto equilibrio. Un raro caso ma che può capitare in ogni categoria. I tifosi hanno lasciato così lo stadio senza poter assistere a tutta la gara.