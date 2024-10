Minacce di morte in campo: pronta le denuncia | Esplode il caso in Campionato

La notizia ha fatto il giro del web, l’arbitro ha minacciato di morte un giocatore in campo, l’Uefa è pronto a squalificarlo, ecco i dettagli

Con l’avvento del Var sono state introdotte molte novità nel mondo del calcio per quanto riguarda l’arbitraggio. Questa soluzione ha consentito di ridurre la percentuale di errore, con la libertà interpretativa del direttore di gara che non è comunque venuta meno. Un modus operandi che si avvicina a quello di altri sport, con alcuni episodi controversi che sono analizzati e valutati con attenzione.

Una rivoluzione che è stata adottata nei principali tornei nazionali e nelle tre competizioni europee. Ne ha inficiato la velocità del gioco, con pause che possono durare anche alcuni minuti, dilatando così i recuperi dei due tempi.

La terna arbitrale italiana continua ad essere tra le migliori a livello mondiale, frutto di una preparazione attenta e di un aggiornamento costante.

Nonostante questo è spesso al centro di polemiche, come è avvenuto nelle ultime ore nei confronti di un arbitro, reo di un fatto molto grave che potrebbe minarne il proseguo di carriera.

L’arbitro ha minacciato di morte il giocatore, non si era mai visto un episodio del genere in un campo di calcio

A essere coinvolto è Fabio Maresca che è stato denunciato da un membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Al-Arabi dopo la partita contro il Kuwait SC, disputata venerdì scorso e valida per la sesta giornata di campionato.

L’accusa, formulata dall’avvocato Adnan Mahmoud Abel tramite un post su X e riportata da vari media internazionali, sostiene che l’arbitro abbia minacciato di morte il giocatore dell’Al-Arabi, Khaled Al-Murshed.

Maresca rischia una sanzione e una pesante squalifica

Abel ha affermato di avere in possesso video e prove dell’incidente e ha dichiarato l’intenzione di presentare una denuncia alla polizia di Adailiya a Kuwait City. Per questo motivo si attendono ulteriori accertamenti, con il rischio di essere sanzionato per il suo comportamento e squalificato sia dall’Uefa che dalla Lega di A, negando lui la possibilità di arbitrare nel campionato italiano.

Un episodio insolito e inedito che necessita di maggiori chiarimenti prima di procedere a una condanna definitiva, anche per comprendere il motivo di tali presunte minacce che Maresca avrebbe rivolto a un giocatore che si trovava ad arbitrare. Le prossime ore dovrebbero chiarire l’accaduto, anche se Maresca sembra essere destinato a un lungo stop che inficierebbe anche sull’immagine in campo internazionale che ha avuto sino a questo momento.