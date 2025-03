Esonero immediato: è successo dopo Lazio-Milan | “Stiamo impazzendo”

La notizia è arrivata ufficialmente dopo il termine della partita tra Milan e Lazio: “l’allenatore deve essere esonerato”

Milan-Lazio è stata l’ennesima prova deludente dei rossoneri di questa stagione. Ennesima sconfitta da aggiungere al calendario, questa volta per 2-1 per i gol di Zaccagni e Pedro, segno che neanche l’arrivo di Sérgio Conceição è servito ad invertire il trend negativo.

Dalla vittoria della Supercoppa Italiana grazie ai successi contro Juventus e Inter sembrava che il Diavolo fosse stato finalmente curato ma non è così. Il rendimento ha continuato ad essere altalenante, fino a raggiungere il caos più totale.

Il Milan appare in campo senza un’identità, con poca voglia e mal messo in campo. Una situazione che ha terribilmente stancato i tifosi, a tal punto che la Curva ha disertato lo stadio San Siro per i primi 15′ ed ha esposto uno striscione con scritto “SOLO PER LA MAGLIA”.

L’obiettivo quarto posto è oramai sfumato. Sono troppe le contendenti che puntano all’ultima posizione in classifica per qualificarsi alla prossima Champions League, così come sono tanti i punti di differenza da quest’ultime.

Stesso destino

Dati i risultati il destino del mister portoghese, a prescindere di come terminerà la stagione, sembra dunque oramai segnato. Lo stesso vale per il suo predecessore, Paulo Fonseca, protagonista di un gesto folle durante l’ultima gara disputata in Ligue 1 tra il suo Lione ed il Brest.

Quando mancava pochissimo al triplice fischio, sul vantaggio per 2-1, il direttore di gara Benoit Millott ha assegnato un calcio di rigore a favore degli ospiti(successivamente tolto con l’ausilio del VAR). Una decisione che inizialmente aveva fatto infuriare l’ex Milan, a tal punto da avvicinarsi con così tanta ferocia all’arbitro ed essere in procinto di aggredirlo con una testata.

Da esonero immediato

Un gesto folle, che ha fatto immediatamente il giro del web e che costerà carissimo a Fonseca, circa 7 mesi di sospensione. Tra i tanti commenti sulla vicenda, si è espresso anche l’ex nazionale francese Christophe Dugarry, parlando a RMC: “Stiamo impazzendo. Quando ho visto quello che ha fatto Paulo Fonseca, sono rimasto scioccato”.

Ha poi continuato in preda allo stupore: “Come è arrivato a questo punto? E come può tenerlo il Lione se ci metterà magari sette mesi a tornare dalla squalifica? Come è possibile tenere un allenatore che si è comportato così e che ha trasmesso un’immagine più che negativa? Il suo club può perdonarlo, lo sanzioneranno e andranno avanti. Succede e possiamo trovare tutte le circostanze attenuanti, ma dopo, come si fa? Nelle operazioni quotidiane del suo club con i giocatori, non sarà più in panchina. Come fai a tenere un allenatore che non è più in panchina per diversi mesi? In termini di immagine, non potremmo fare di peggio, stiamo diventando folli“.