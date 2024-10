Perso il posto in Champions League: cambia tutto in Serie A | Ranking disastroso

Il rendimento delle squadre italiane in questo inizio di coppe europee è altalenante, il rischio è quello di perdere il quinto posto in Champions

La seconda settimana europea è alle spalle e il bilancio delle otto squadre italiane è coinvolte è altalenante. In Champions League solo la Juventus è a punteggio pieno, dopo la splendida vittoria sul campo del Lipsia, avvenuta in inferiorità numerica e in rimonta, con il coraggio di Thiago Motta di non rinunciare ad attaccare che è stato premiato. Molto bene anche l’Inter che, dopo l’ottimo pari sul campo del Manchester City, ha rifilato quattro reti alla malcapitata Stella Rossa a San Siro.

In grande spolvero pure l’Atalanta che ha battuto in scioltezza gli ucraini dello Shakhtar dopo aver bloccato l’Arsenal tra le mura amiche, non senza qualche rimpianto per quella che sarebbe stata una vittoria prestigiosa.

Il Bologna è la vera outsider delle italiane in Champions ma non ha demeritato nella trasferta di Liverpool, giocando alla pari della corazzata inglese ma uscendo comunque sconfitta da Anfield.

Il Milan è ancora a quota zero punti, sconfitto dal Liverpool e dal Bayer Leverkusen. Il calendario adesso sarà più benevolo e ci sono ancora sei partite per risalire in classifica e conquistare la qualificazione alla fase successiva della massima competizione europea.

Come si stanno comportando le italiane in Europa e Conference League

In Europa League la Lazio è a punteggio pieno dopo la netta vittoria casalinga contro il Nizza. Un successo perentorio che testimonia le potenzialità della nuova fase offensiva biancoceleste.

La Roma ha raccolto solo un punto, frutto del pari casalingo contro l’Athletic Bilbao e la sconfitta inaspettata subita per mano dell’Elfsborg. In Conference la Fiorentina è partita con il piede giusto e ha le carte in regola per arrivare di nuovo in fondo al torneo.

L’Italia è solo sesta nel ranking UEFA, quinto posto in Champions a rischio

Dopo due giornate, l’Italia è sesta nel ranking UEFA stagionale. L’importanza di questa speciale classifica è tanta perché le prime due nazioni in graduatoria, attualmente Portogallo e Repubblica Ceca, avranno diritto a un posto in più in Champions League.

Colpisce il nono posto della Spagna. C’è ancora tempo per migliorare il proprio piazzamento, in ballo c’è la conferma della quinta squadra italiana in Champions, conquistato dopo l’ultimo triennio in cui il rendimento nelle coppe europee è stato esaltante.