Napoli è sconvolta, piange anche Antonio Conte: ricoverato in ospedale | E’ dipendente da alcol

Tutta Napoli si augura la sua pronta guarigione, commosso anche mister Conte, è stato ricoverato per superare la sua dipendenza dall’alcol

Mentre il Napoli si appresta al rush finale di un campionato in cui è ancora in corsa per vincere il secondo Scudetto in tre anni, una notizia ha sconvolto la tifoseria, che conserva ancora ricordi indelebili relativi a un ex giocatore che ha incantato il San Paolo con le sue giocate.

Antonio Conte è venuto al corrente della delicata situazione di un top player che ha affrontato da avversario quando muoveva i primi passi da allenatore e che ha lasciato il capoluogo campano al termine dell’anno in cui ha vinto il primo titolo nazionale al timone della Juventus.

Era il 2012 e dopo cinque indimenticabili stagioni il trequartista salutò Napoli per continuare la sua carriera in Francia, tra le fila di un Paris Saint-Germain che aveva iniziato a investire cifre consistenti per arrivare al vertice del calcio europeo e alzare una Champions che non è ancora arrivata.

Quandò approdò a Castel Volturno era alla sua prima parentesi in Italia e la sua nazionalità e posizione in campo, la stessa di un certo Diego Armando Maradona, fece subito sognare la piazza, che era appena tornata in Serie A e sperava di restarci a lungo.

Dalle notti magiche di Napoli al ricovero in ospedale per alcolismo

Durante la sua permanenza a Napoli il club è riuscito a crescere nel rendimento fino ad arrivare a qualificarsi in Champions League, un traguardo il cui merito va attribuito in larga parte alle giocate di Ezequiel Lavezzi che sta vivendo un periodo difficile.

L’ex calciatore argentino è stato ricoverato in un centro psichiatrico di Buenos Aires per superare la sua dipendenza da alcol. Ha cercato di risolvere questo problema che si trascinava da tempo da solo ma si è trovato costretto a chiedere aiuto ad esperti.

Non ha avuto altra scelta, non riusciva a guarire da solo

La famiglia e i tifosi sono in apprensione per le sue condizioni di salute ma avere avuto la lucidità di sottoporsi al ricovero fa ben sperare per il suo futuro.

In una recente intervista a El Trece ha dichiarato: “Ho provato a disintossicarmi da solo in un’altra clinica di Buenos Aires, ma non ci sono riuscito. Non avevo scelta. È difficile, ma devo farlo. Devo cambiare la mia vita e le mie abitudini. E devo fare tutto questo per mio figlio. Mi ero spinto troppo oltre“.