Esonero De Rossi, Totti l’aveva previsto: le parole dell’ex capitano | “Guardate cosa è successo”

Tutti sono rimasti stupiti dall’esonero di Daniele De Rossi dalla guida della Roma tranne Francesco Tutti, l’ex capitano se lo aspettava

La notizia dell’esonero di Daniele De Rossi ha stupito i tifosi della Roma e gli appassionati di calcio. Approdato sulla panchina dei giallorossi a metà gennaio, al posto di Josè Mourinho e dopo essere stato bandiera e capitano del club da calciatore, ha sfiorato la qualificazione in Champions League, sfumata nel rush finale dello scorso campionato. La media punti soddisfacente aveva spinto i Friedkin a rinnovare il suo contratto con la firma di un triennale a 2 milioni e mezzo a stagione.

La campagna acquisti allestita dal direttore sportivo Florent Ghisolfi ha visto investimenti rilevanti, che non si vedevano da tempo a Trigoria, e con l’arrivo di diversi giocatori a titolo definitivo, pronti per aumentare il tasso tecnico dell’organico.

Ci si aspettava un inizio di campionato subito ad alto livello, dato anche un calendario abbordabile, e invece sono arrivati solo tre punti nelle prime quattro partite, un rendimento che ha spinto i Friedkin a cambiare guida tecnica.

La scelta della dirigenza è ricaduta su Ivan Juric, ex tecnico di Hellas Verona e Torino, con alle spalle una notevole esperienza in A e pronto per cambiare marcia a una squadra dalle importanti potenzialità.

Totti è stato profetico, aveva previsto l’esonero di De Rossi

Francesco Totti aveva, a suo malgrado, predetto l’ipotesi che la parentesi in panchina di De Rossi potesse concludersi a breve: “Con certe spese folli la Roma deve arrivare per forza in Champions. Se investi 100 milioni e non ci arrivi è un fallimento totale. E senza, Daniele salta prima, non arriva fino alla fine“.

De Rossi è stato il capro espiatorio: “Lui è il parafulmine. E chi ci rimette è lui, ma fortunatamente conosce tutto e tutti. In questo momento è l’unico che può fare l’allenatore alla Roma. Ma avete visto cosa gli hanno detto dopo queste prime partite? Lo scorso anno è il passato, se ne sono già dimenticati tutto. Ci si dimentica facilmente, guardate cosa è successo a me“.

Juric dovrà non far rimpiangere la scelta dei Friedkin

Nei prossimi giorni potrebbero essere svelati ulteriori dettagli dietro alla scelta di licenziare Daniele De Rossi. Intanto i tifosi non l’hanno presa bene e sono pronti a protestare domenica all’Olimpico dove i giallorossi affronteranno la capolista Udinese.

Per Juric sarà fondamentale partire con il piede giusto per evitare delle contestazioni e per prendere le redini di uno spogliatoio che era molto legato al suo tecnico.