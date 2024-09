Addio inevitabile, la Roma saluta la sua leggenda: “Viaggio durato troppo poco”

La Roma saluta un proprio tesserato, una parentesi che si è conclusa prima del previsto, ha deciso lui stesso di dire basta

La Roma ha intrapreso un nuovo ciclo lo scorso gennaio, quando Daniele De Rossi è subentrato a José Mourinho. L’ottimo rendimento dell’ex capitano dei giallorossi ha consentito lui di rinnovare per altre due stagione il contratto che lo legava alla panchina del club. L’inizio di stagione non è stato dei migliori ma la rosa è stata rinforzata con diversi innesti di qualità e di prospettiva.

Dopo tre sesti posti consecutivi, i capitolini cercheranno di staccare il pass per la prossima Champions League, competizione alla quale mancano da troppo tempo. La concorrenza è più agguerrita che mai, con diverse compagini che hanno ingaggiato giocatori importanti e che hanno le carte in regola per raggiungere il vertice della classifica.

Sono due le incognite che potranno condizionare l’evolversi del campionato. La prima consiste negli impegni internazionali che vedranno coinvolte ben otto squadre e con un numero maggiore di gare da disputare, con le energie fisiche e mentali che saranno spese anche in quel frangente.

Le dirigenze si sono mosse in anticipo allargando le rose per consentire un maggiore turnover ma eventuali infortuni potrebbero impedire una rotazione dei giocatori a disposizione, con i risultati che potrebbero subire una sterzata.

Diego Perotti dice addio al mondo del calcio

Una Roma che ha ringiovanito il proprio organico, abbassando anche il monte ingaggi complessivo. Novità soprattutto sugli esterni, con Soulé e Saelemaekers che potranno fornire maggiore dinamismo sulla fascia.

In quel ruolo ha militato alcune stagioni fa Diego Perotti che ha detto definitivamente addio al mondo del calcio giocato. Argentino, classe ’88, ha vestito in Serie A le maglie di Genoa, Roma e Salernitana. Ad annunciarlo il giocatore stesso sui propri social.

Quattro anni con la maglia della Roma e ora la scelta definitiva

Con la maglia giallorossa Perotti ha raccolto 106 presenze dal 2016 al 2020, condite da 26 reti. La prima parte della sua carriera è stata in Liga tra le fila del Siviglia. Da due anni era senza squadra e adesso la decisione di dire stop.

I tifosi della Roma hanno commentato il post dell’ex fantasista dei capitolini, augurando lui il meglio per il proseguo. Nei prossimi mesi capiremo se resterà nel mondo del calcio, prendendo il tesserino da allenatore o ricoprendo un ruolo dirigenziale.