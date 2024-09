Inter-Milan, le probabili formazioni del Derby

Dopo la grande prova e l’ottimo pareggio per 0-0 in Champions League contro il Manchester City, l’Inter mette il focus sul Derby contro il Milan in programma domenica sera e valido per la quinta giornata di campionato. Inzaghi dovrebbe rispolverare i titolarissimi per la sfida contro i rossoneri.

Archiviare e lasciarsi dietro il grande 0-0 ottenuto all’Etihad Stadium contro la formazione di Guardiola mercoledì sera nella prima giornata della nuova Champions, e tornare a concentrarsi sul campionato dove l’Inter vuole ricominciare a correre dopo il mezzo passo falso di Monza.

Inter-Milan, le probabili del Derby: tornano Lautaro, Pavard e Mkhitaryan. Dimarco c’è? Abraham più di Morata per Fonseca

E il prossimo impegno è l’attesissimo Derby contro il Milan, che curiosamente arriva esattamente cinque mesi dopo la partita Scudetto che ha consegnato il Tricolore alla formazione nerazzurra lo scorso 22 aprile. Una partita come sempre impronosticabile nonostante i rossoneri non siano nel miglior momento di forma (e arrivano dal KO europeo contro il Liverpool), e importante anche a livello di classifica con l’Inter che in caso di vittoria potrebbe portarsi a +6 dai rivali, che invece in caso di loro successo aggancerebbero proprio la squadra di Inzaghi a quota 8.

Simone Inzaghi che dopo le scelte di turnover a sorpresa tra Monza e Manchester, pare orientatato a tornare sulle sue certezze e optare sull’11 tipo dell’Inter. Dopo la panchina in Champions, sono pronti a tornare titolari Benjamin Pavard, Henrikh Mkhitaryan e soprattutto Lautaro Martinez. Per il resto si va verso la conferma degli inamovibili e con un unico grande dubbio per il tecnico nerazzurro e che riguarda le condizioni di Federico Dimarco. L’esterno sinistro sta provando a recuperare dall’affaticamento muscolare all’adduttore destro post Monza, e dovrebbe esserci. Ma in caso di forfait a sinistra ci sarà ancora Carlos Augusto.

I rossoneri cambiano la punta. Dubbio a destra per Fonseca?

Pochi dubbi anche per Paulo Fonseca, che in caso di una nuova sconfitta potrebbe seriamente rischiare di dire addio alla panchina del Milan. I rossoneri hanno recuperato Mike Maignan, uscito acciaccato nella ripresa contro il Liverpool per un fastidio muscolare.

4-2-3-1 con Maignan in porta, difesa con Theo Hernandez, Tomori, Pavlovic e uno tra Emerson Royal e Calabria, con il brasiliano favorito. A centrocampo conferme per il trio Fofana, Reijnders e Loftus-Cheek, mentre in attacco si va verso il tridente composto da Leao, Pulisic e Tammy Abraham. La punta inglese è infatti in leggero vantaggio su Alvaro Morata, partito dall’inizio in Champions.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Pavard, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Darmian, Thuram, Lautaro Martinez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Theo Hernandez, Tomori, Pavlovic, Emerson Royal, Fofana, Reijnders, Loftus-Cheek, Leao, Abraham, Pulisic.