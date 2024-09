Doppia cessione in attacco: l’Inter trova il vice Lautaro | Bastano 20 milioni

L’Inter ha trovato il suo profilo ideale per completare l’attacco: bastano solamente 20 milioni per il vice Toro

Anche se con tanto ritardo rispetto alla tabella di marcia, l’Inter di Simone Inzaghi ha finalmente la sua squadra al completo. Tutte le richieste dell’allenatore sono state esaudite, adesso tocca a lui a i suoi uomini raggiungere gli obiettivi fissati dalla nuova proprietà.

Alla guida del club nerazzurro c’è Oaktree, fondo statunitense che ha preso le redini il 22 maggio 2024 in seguito al mancato pagamento da parte di Zhang del prestito ricevuto, per una cifra totale compresa di interessi che ammontava a circa 400 milioni di euro.

I tifosi temevano i nuovi arrivati ma sono stati immediatamente smentiti. La volontà del club è quella di ripetersi in Italia, cercando di vincere nuovamente Scudetto e Supercoppa Italiana e migliorando il percorso in Coppa Italia, ma soprattutto andare quanto più lontano possibile in Champions League.

La competizione più importante per club è il desiderio dell’Inter, la cui ultima vincita risale al 2010. Nella finale del 2023 il sogno si interruppe in finale contro il Manchester City di Pep Guardiola, ma non intendono arrendersi dimostrandosi decisi nel voler compiere l’impresa.

Calciomercato da dieci

Nella sessione di calciomercato estiva che si è recentemente conclusa, la dirigenza del Biscione ha dimostrata di essere ancora una volta una delle migliori del panorama calcistico mondiale. Tra gli incassi e le uscite hanno registrato un conto pari a bilancio, con la differenza che hanno migliorato nettamente la rosa.

Fuori Lucien Agoumè, Franco e Valentìn Carboni, Martin Satriano, Alexis Sanchez, Juan Cuadrado, Gaetano Oristanio e Mattia Zanotti e dentro Piotr Zielinski, Medhi Taremi, Josep Martienz, Tomàs Palacios: una netta differenza.

Sostituto ideale

Il prossimo anno l’Inter dirà addio a Joaquin Correa e Marko Arnautovic, che pesano a bilancio circa 20 milioni di euro. Una grande cifra risparmiata, una cui parte verrebbe reinvestita in un nuovo profilo che si libererà a parametro zero, Jonathan David, attaccante canadese del Lille.

L’interesse è concreto ma dipenderà tutto dalle ambizioni del classe 2000 dato che nelle gerarchie ci sono Thuram, Lautaro Martinez e Taremi. Le offerte sicuramente non gli mancheranno così come maggiori garanzie di essere titolare, dunque spetta a lui la decisione finale. Manca ancora un anno, nei prossimi mesi, in particolare a gennaio, la trattativa entrerà sempre più nel vivo, con l’Inter che aspetta sull’uscio della porta per portare il bomber a Milano e costruire un attacco stellare.