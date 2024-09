Giuntoli punta Marotta: soffiato il colpo a gennaio | Scontro Inter-Juve

Giuntoli sorpassa Marotta e punta l’affondo a gennaio per il bomber: ennesimo Derby d’Italia tra Inter e Juve fuori dal campo

Mentre l’Inter di Simone Inzaghi si è concentrata a limare i dettagli di una rosa già competitiva di suo, la Juventus di Thiago Motta ha attuata una rivoluzione. Progetto basato interamente sulle idee dell’italo brasiliano e totale fiducia nel ricostruire una squadra da zero.

I nerazzurri hanno piazzato tutti gli esuberi, a parte Marko Arnautovic e Joaquin Correa che termineranno il loro contratto al termine della stagione liberando 20 milioni di euro a bilancio e reinvestito il tutto nei nuovi acquisti: Medhi Taremi, Piotr Zielinski, Tomàs Palacios e Josep Martinez.

I bianconeri hanno cambiato da cima a fondo, cedendo per un totale di 104 milioni di euro e acquistando per circa 165. È stata la regina del calciomercato italiano presentando Di Gregorio, Cabal, Kalulu, Thuram, Koopmeiners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Francisco Conceição.

Entrambe hanno iniziato la nuova stagione rispettando le aspettative. 7 punti in classifica conquistati su 9 disponibili ed entrambe in testa al primo posto per una battaglia che durerà molto probabilmente fino all’ultima giornata per decretarne il vincitore.

Duelli di mercato

Oltre che in campo con l’accesissimo Derby d’Italia le due squadre si affrontano anche e soprattutto in chiave mercato. Ogni sessione di calciomercato si contendono svariati obiettivi in comune, creando uno scontro tra le parti fuori dal rettangolo di gioco.

Per citare i più famosi: Juan Cabal, Gleison Bremer, Tiago Djalò, Romelu Lukaku, Dejan Kulusevski, Mauro Icardi, Paulo Dybala, Diego Godin, Mirko Vucinic e Fredy Guarin. Una volta vince la Vecchia Signora, un’altra il Biscione, ma ciò che è certo è che è un duello che non terminerà mai.

Obiettivo conteso

Entrambe le squadre guardano già verso il proprio futuro, che ancora una volta si interseca. Il profilo valutato e per il quale provano entrambe un forte interesse è Jonathan David, attaccante canadese del Lille che ha il proprio contratto in scadenza al termine della stagione corrente, rappresentando un vero e proprio affare da non lasciarsi sfuggire.

Il classe 2000 ha però gelato gli animi al termine della gara vinta dalla sua Nazionale per 2-1 contro gli Stati Uniti. Al The Athletic ha dichiarato che nonostante alcune proposte ricevute in estate ha deciso di rimanere in Francia e che sta già dialogando con il presidente per il rinnovo del contratto; una notizia che potrebbe spezzare i sogni dei due club italiani, già pronti ad intavolare una trattativa e costruire con lui un attacco da sogno.