A gennaio Marotta porta a casa il nuovo Thuram: colpo stellare a zero in attacco

Beppe Marotta non ha proprio intenzione di prendersi un po’ di vacanze, ha già messo nel mirino il prossimo colpo per gennaio, è il nuovo Thuram

La dirigenza dell’Inter ha allestito nel corso degli ultimi anni un organico sempre più competitivo e lo ha fatto spesso sfruttando occasioni che il mercato offriva. Grande merito va alle intuizioni di Beppe Marotta. Ha messo sotto contratto giovani talenti che si erano espressi in squadre di media-bassa fascia del campionato, da Barella a Frattesi, cogliendo la loro potenziale crescita che è realmente avvenuta una volta approdati ad Appiano Gentile.

Ma anche dall’estero sono stati ingaggiati profili di prospettiva che hanno già aumentato il proprio valore di mercato, presupponendo una ricca plusvalenza futura, come nel caso di Buchanan.

Ma la bravura di Marotta e Ausilio sta anche nel prelevare parametri zero di lusso. In questa sessione estiva sono arrivati Zielinski e Taremi, rincalzi di grande livello in mezzo al campo e in attacco.

E proprio per questo il direttore sportivo dei nerazzurri è intenzionato di agire ancora d’anticipo e di trovare un accordo per gennaio con uno dei centravanti più prolifici della Ligue 1, per un colpo sulla falsariga di quello che ha portato a Milano Marcus Thuram.

Un nuovo colpo a costo zero per l’Inter, Marotta ha messo nel mirino lo svincolato

L’attaccante in questione è Jonathan David, in scadenza di contratto con il Lille. Prenderebbe di fatto il posto di Marko Arnautovic, destinato a lasciare il club la prossima estate dopo aver accettato di continuare seppur nel ruolo di comprimario.

Non è da escludere una concorrenza agguerrita dato lo score importante della punta e il fatto che sia possibile ingaggiarlo senza pagare il costo del suo cartellino. L’Inter vorrebbe anticipare tutti con un indennizzo economico nella finestra invernale.

Perché David è la punta ideale per l’Inter del futuro

Il profilo di Jonathan David sarebbe ideale dato che non ha un ingaggio oneroso, farebbe un salto di qualità a livello di carriera vestendo la maglia nerazzurra, è un over 30 in ascesa e ha caratteristiche complementari a quelle di Lautaro Martinez, con una forza fisica e una capacità di essere letale sotto porta che lo rendono il sostituto ideale di Arnautovic.

Mentre l’Inter si prepara ad abbracciare i tanti giocatori impegnati nelle sfide delle Nazionali, la dirigenza non smette il lavoro incessante di pensare al futuro della squadra.