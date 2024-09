Correa, scambio assurdo col Chelsea: i blues fanno fuori un esubero | Riscatto a 20 milioni

Ennesimo tentativo dell’Inter per liberarsi l’ingaggio di Correa. C’è di mezzo il Chelsea con la cessione di un esubero e 20 milioni in palio

Dopo tanti mesi di calciomercato e tante lamentele anche in pubblico, Simone Inzaghi ha finalmente a sua disposizione l’intera squadra. Per completezza, qualità e quantità è uno dei migliori organici al mondo, motivo per il quale questa stagione non si possono commettere errori.

La passata stagione è terminata con la vittoria del campionato e la tanto bramata seconda stella cucina sul petto, e della Supercoppa Italiana in finale contro gli ex campioni d’Italia, ma in Coppa Italia ed in Champions League il percorso si è interrotto agli ottavi di finale, troppo prematuramente per gli obiettivi societari.

Nonostante ci sia stato il passaggio delle quote dell’Inter da Zhang al fondo statunitense Oaktree, le ambizioni non sono assolutamente cambiate. L’Inter ha il dovere, oltre che di ripetersi, di migliorarsi, puntando a riportare a Milano la Coppa dalle grandi Orecchie che manca dal 2010.

Nell’annata 2022/2023 ci andarono vicinissimo dopo esser passati secondi nel girone con Bayern Monaco e Barcellona ed aver battuto in sequenza Porto, Benfica e Milan, ma il sogno si infranse in finale contro il Manchester City di Guardiola che ebbe la meglio per 1-0 all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul.

Squadra migliorata

La sessione di calciomercato estiva recentemente terminata ha dimostrata come l’Inter abbia una delle migliori dirigenze d’Europa. Con il budget ricavato dalle cessioni degli esuberi di circa 18 milioni di euro, ha acquistato nuovi profili che hanno nettamente alzato il livello generale della rosa.

Sono arrivati alla Pinetina Josep Martinez, portiere futuro dei nerazzurri, Piotr Zielinski e Medhi Taremi, nomi già affermati e Tomàs Palacios, giovane difensore di prospettiva, il tutto non danneggiando il bilancio il cui saldo in rosso sta venendo dimezzato ogni anno sempre più, con l’obiettivo di estinguerlo entro i prossimi 2 anni.

Cessione bloccata

Gli unici due calciatori che non è riuscita a piazzare sono Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Entrambi sono oramai considerati degli esuberi ed hanno i contratti in scadenza la prossima stagione che il club non ha intenzione di rinnovare. Nel caso non verrano ceduti, l’Inter aspetterà il loro termine, guadagnando circa 20 milioni di euro lordi a stagione.

Mentre per l’austriaco non ci sono attualmente offerte concrete, per l’argentino aveva dimostrato forte interesse l’Aek Atene, con il quale non si è trovato l’accordo. Il club greco ha deciso di puntare su altre piste, tra cui su David Datro Fofana, attaccante ivoriano del Chelsea che arriverà tramite prestito con diritto di riscatto a circa 24 milioni di euro. I Blues lo acquistarono a gennaio 2023 per 12 milioni di euro per poi prestarlo all’Union Berlino e successivamente al Burnley, generando una netta plusvalenza. Il club nerazzurro non sembra trovare il modo, l’ex Lazio è destinato a rimanere a Milano.