Si ferma per due mesi, Inzaghi non ci crede: fuori fino a Inter-Arsenal

Un infortunio pesante lo costringerà a saltare buona parte del girone unico di Champions League, rientro previsto per il match tra Inter e Arsenal

La Champions League si prepara ad entrare nel vivo. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la massima competizione europea prenderà il via con una nuova formula che prevede un girone unico e ben otto partite nella sua prima fase che si concluderà a fine gennaio. I sorteggi si sono svolti a Montecarlo con i club che sono rimasti sorpresi da questa inedita modalità che sarà da metabolizzare.

Cinque le squadre italiane che parteciperanno, con l’obiettivo di andare avanti il più possibile e con la chance di proseguire sino alla fase primaverile ad eliminazione diretta. Organici che sono stati allestiti per poter dire la loro contro ogni avversario.

Ci si aspetta molto soprattutto dai campioni d’Italia dell’Inter, inseriti in prima fascia ma non molto fortunati. A dimostrarlo è l’esordio sul campo del Manchester City di Pep Guardiola per un’autentica rivincita della finale di due anni fa.

Ma per passare il turno senza passare dallo spauracchio degli spareggi, l’Inter è chiamato a fare bottino pieno nei match che disputerà a Milano, compreso quello contro un altro club di Premier League, pronto a dare battaglia.

Un’assenza pesante in mezzo al campo, può rientrare per il match di Champions tra Inter e Arsenal

I nerazzurri dovranno, infatti, affrontare l’Arsenal che 21 anni fa rifilò cinque reti a San Siro. La partita è prevista per mercoledì 6 novembre e per l’occasione potrebbe scendere in campo Merino che si è infortunato alla spalla e che è costretto a due mesi di stop.

Mikel Arteta è costretto a fare a meno di un uomo chiave della mediana dei Gunners. Il basco, fresco campione d’Europa e neo-acquisto fortemente voluto dal tecnico, non ha potuto esordire in campionato contro il Brighton e ha saltato anche gli impegni in Nations League con la propria Nazionale.

Un Inter che punta ad arrivare in fondo alla Champions

Inzaghi spera di arrivare a questo appuntamento con la qualificazione già a buon punto e con un ruolino di marcia positivo in A. L’umore influirà all’interno dello spogliatoio e l’obiettivo è anche quello di non avere delle assenze pesanti.

L’eliminazione ai calci di rigore in occasione degli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid la scorsa Champions brucia ancora e l’Inter vuole fare meglio.