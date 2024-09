In lista Champions da infortunato: mossa pazza di Inzaghi | Non c’erano alternative

Mossa a sorpresa di Inzaghi nella lista dei convocati per la UEFA Champions League: ufficiale la scelta di un indisponibile

Dalla stagione 2024/2025 la Champions League si baserà su un nuovo format. Il cambiamento è il motivo per il quale il calcio europeo viene constantemente seguito da così tanti anni, precisamente dal 1955, quando nacque la Coppa dei Campioni.

La UEFA ha introdotto un nuovo sistema che abbandona la classica suddivisione a gironi. Il format presentato non prevede più 32 partecipanti divisi in 4 gruppi da 8 squadre ciascuno, bensì 36 squadre divise in 4 gruppi da 9 squadre dando a quattro squadre in più l’opportunità di giocare contro i più importanti club europei.

Le squadre affronteranno un’unica partita contro le altre, dunque non giocheranno più due volte contro lo stesso avversario e disputeranno 4 gare in casa e 4 in trasferta, in tal modo da far affrontare prima nella competizione le migliori squadre.

Le prime 2 squadre di ogni girone si qualificheranno direttamente alle fasi ad eliminazione diretta, dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d’andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi, mentre dal 25° posto in giù saranno eliminate senza possibilità di accedere alla UEFA Europa League.

Riportare la coppa a casa

Ci sono tante squadre favorite per la competizione e che vogliono raggiungere la finale a tutti i costi, tra cui l’Inter di Oaktree, che vuole assolutamente riportare la Coppa dalle grandi orecchie nella propria bacheca dopo 15 anni dalla famosa notte di Madrid.

Sfiorò l’impresa nella stagione 2022/2023 passando da secondo il Girone C con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen e battendo nella fasi ad eliminazione diretta Porto, Benfica e Milan in successione, interrompendo il percorso in finale contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Lista dei convocati

L’Inter ha sorpreso nella scelta dei convocati per la nuova UEFA Champions League. Come da regolamento ha presentata la lista ufficiale all’organizzazione della competiziona europea per club più importante, nella quale ha escluso Joaquin Correa e Tomàs Palacios, chiamando a sorpresa Tajon Buchanan, nonostante il brutto infortunio alla tibia subito in Copa America.

L’esterno canadese dovrebbe rientrare a novembre secondo i pronostici, rendendosi disponibile per le ultime 4 partite della competizione prima delle fasi finali. Una scelta che ha sorpreso i tifosi che credevano si portasse 5 attaccanti, necessità sempre palesata da Simone Inzaghi, che ha però deciso di fare affidamento unicamente su Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Marko Arnautovic e Medhi Taremi. Il Biscione è pronto a disputare la sua nuova campagna europea.