Oaktree sblocca i fondi, rinnovo durante la sosta: cifre da top club per la firma

Oaktree non si trattiene, è pronta a rinnovare l’ennesimo top player dell’Inter: a breve l’annuncio dell’ufficialità

I tifosi dell’Inter sono al settimo cielo e si fidano totalmente di Oaktree, la nuova proprietà, che sta mantenendo la parola data all’acquisizione del club. Come fu detto all’epoca l’obiettivo era quello di mantenere una base solida e far crescere sempre di più la società negli anni ed è esattamente ciò che stanno facendo.

Sul campo i risultati sono rimasti pressochè invariati. A parte il primo passo falso contro il Genoa, le altre due giornate di campionato hanno testimoniato lo strapotere della squadra nerazzurra, pronta a confermarsi e a non lasciarsi scappare il titolo conquistato la scorsa stagione.

Oltre che provare a rivincere la Supercoppa e far meglio in Coppa Italia, il tarlo resta la Champions League. Sfiorata nella finale persa nel 2023 e abbandonata agli ottavi nel 2024, c’è l’ambizione di riportarla a Milano in questa stagione, aggiornando la bacheca dopo 15 lunghi anni.

Per farlo la proprietà statunitense si è mossa alla perfezione sul mercato, riuscendo a non intaccare minimamente il bilancio grazie alle cessioni degli esuberi,migliorando la rosa con nuovi acquisti di assoluto livello e rinnovando i veterani, dando così a Simone Inzaghi la miglior squadra a disposizione.

Rinnovati i top player

Il primo ad esser stato rinnovato è colui che guida i calciatori in campo, il mister, con un contratto da 6.5 milioni di euro annui che lo rende l’allenatore più pagato in Serie A insieme ad Antonio Conte. A lui si sommano i contratti del capitano Lautaro Martienz, di Nicolò Barella e di Alessandro Bastoni, vere e proprie fondamenta dell’undici titolare.

L’argentino è stato ufficializzato fino al 30 giugno 2029 a 9 milioni di euro l’anno, così come il centrocampista italiano ma a 6.5 milioni netti, mentre il difensore guadagnerà 5.5 milioni fino al 30 giugno 2028.

Tutto fatto

L’Inter è pronta a mettere nero su bianco un altro rinnovo del quale si è parlato per tutta l’estate. Si tratta della trattativa con Denzel Dumfries, complicatasi dalle richieste del calciatore e dell’agente che però hanno finalmente trovato l’accordo con il club.

La proposta di 4 milioni di euro a stagione più bonus, quasi il doppio del suo attuale stipendio, è stata ritenuta valida. C’è l’accordo verbale testimoniato dalla stretta di mano che l’esterno olandese si è dato con Piero Ausilio durante l’amichevole estiva contro il Chelsea, si attende solamente la fumata bianca ed il conseguente comunicato ufficiale.