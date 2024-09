Esonero deciso in Serie A: squadra salutata nello spogliatoio | È durato solo 3 giornate

La situazione è cambiata in pochissimo tempo. Nessuno si aspettava questa presa di posizione: le prime giornate sono state fatali.

Se proviamo a guardare il prospetto di Serie A al momento, ci rendiamo conto che sono diverse le società che hanno cambiato gli allenatori rispetto alla passata stagione. Squadre come Juventus Lazio e soprattutto Napoli avevano bisogno di cambiare totalmente registro soprattutto in merito all’ultima stagione dove non si è notato di certo un grande appeal.

Se almeno i bianconeri sono riusciti ad arrivare in Champions sotto la gestione tecnica di Massimiliano Allegri, per i partenopei dello scorso campionato è stato davvero deficitario e poco performante.

Thiago Motta, Marco Baroni e Antonio Conte, stanno già dimostrando che la musica è cambiata e che queste tre squadre possono ritornare in alto per dar fastidio soprattutto all’Inter che è la detentrice del titolo di campione d’Italia.

Simone Inzaghi, però, sa bene che di certo non si può aspettare che questa stagione sia uguale a quella passata. I nerazzurri dovranno dimostrare di essere all’altezza e competitivi su più fronti. I tifosi, non si accontentano più di vincere solo lo Scudetto ma vogliono ben figurare anche in Champions League in Coppa Italia.

I rinnovi importanti

Non che vincere il titolo di campione d’Italia sia di poco conto ma certo, poter riportare a Milano il triplete del 2010 ottenuto con lo Special One, José Mourinho, sarebbe veramente importante. I numeri ci sono, e anche i calciatori in squadra sembrano andare nella giusta direzione forti del fatto che i loro due condottieri abbiano rinnovato il contratto.

Infatti, sia l’allenatore piacentino Inzaghi che il bomber argentino Lautaro Martínez hanno prolungato la loro storia d’amore con la società di Appiano Gentile. Dinanzi a questi prospetti di riconferme e di rivoluzioni, sarebbe il caso di parlare anche di altre squadre che al momento stanno faticando a trovare la giusta squadra in campionato e non solo.

Esonero deciso in Serie A: 4 allenatori sulla graticola

Parliamo della Fiorentina di Raffaele Palladino, ex allenatore del Monza e del Bologna di Vincenzo Italiano ex tecnico dei viola. Le due società, cambiando la guida tecnica, sanno bene che dovranno affrontare degli ostacoli non per nulla semplici. Pertanto, rimettersi subito in carreggiata non sarà un gioco da ragazzi. Nonostante abbiano svolto un mercato all’altezza degli obiettivi societari, sembra che la fase di rodaggio sia ancora pendente e non stia dimostrando il vero valore delle due squadre.

Ora però aleggia già in Serie A il rischio esoneri dopo poche giornate di campionato. Ma chi è il tecnico che è già sulla graticola? È uno di quelli che abbiamo menzionato poc’anzi o è un’altra sorpresa? Scopriamo subito di chi si tratta giustificandone tutti i motivi. Stando a quanto riportato dalle quote di Goldbet, a rischiare di non mangiare il panettone, in primis, sembrerebbero esserci quattro allenatori: Di Francesco, Gotti, Nesta e D’Aversa.