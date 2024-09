Giocatore rapinato in città: pistola puntata in faccia | Era insieme alla famiglia

Non cedono i furti nei confronti dei calciatori: ennesimo episodio, rapinato in città con la famiglia a bordo

Essere calciatori ed avere così tanta fama implica purtroppo esser poco sicuri ed essere sempre sotto i riflettori dei malviventi, pronti a rapinare il suddetto e la propria famiglia quando lo si vede in giro o addirittura nelle proprie abitazioni.

I loro stipendi da capogiro comportando possedimenti di beni dall’elevatissimo valore, che da un lato migliorano lo stile di vita del calciatore e della sua famiglia ma dall’altro lo sottopongono continuamente al rischio di esser derubato e di esser ferito.

Sono tanti i calciatori che purtroppo sono stati vittima di questi episodi. Sono svariati i casi in cui ne sono usciti indenni, così come ne sono tanti quelli in cui sono stati feriti per difendere i propri cari, dato che non c’era pudore neanche per i figli di quest’ultimi.

Il più recente ha avuto come vittima il Divin Codino, Roberto Baggio, dove i ladri hanno fatto irruzione in casa sua aggredendoli e chiudendo lui e la sua famiglia in uno stanzino e portando via orologi, gioielli e denaro, causando danni significativi a persone e cose.

Aumentare la sicurezza

Non c’è distinzione, i furti accadono ripetutamente da nord a sud, purchè ci sia un’elevata somma di denaro in gioco. Quest’ultima rappresenta ciò che c’è di più frivolo della situazione, ma la realtà è che resta un forte shock emotivo, complicato da dimenticare.

Per tal motivo negli ultimi anni i calciatori stanno cercando di aumentare sempre più la loro sicurezza girando con dei bodyguard h24 o dei cani da guardia, rinunciando sempre più alla loro privacy pur di salvaguardare la loro salute, sempre più a rischio.

Non il migliore dei benvenuti

Il Mattino esordisce in prima pagina con il titolo scritto a caratteri cubitali “La Napoli che non ci piace”. Fa riferimento all’episodio accaduto a David Neres, nuovo esterno del Napoli di Antonio Conte, che ha concluso una serata magica divenuta tale grazie al suo assist decisivo al 96′ di gioco, in totale amarezza.

Napoli, l’attaccante David Neres derubato fuori dallo Stadio Maradona dopo la partita con il Parma – Il video https://t.co/qwU20V8PhG — Open (@Open_gol) September 1, 2024

Il brasiliano ha subito il furto del suo orologio Rolex mentre rientrava con la propria famiglia. È stato costretto a cederlo poichè i malintenzionati hanno puntato una pistola contro le vittime dell’accaduto, che successivamente hanno denunciato il tutto alla polizia e sono ritornate in albergo. La squadra, la città ed il mondo del calcio si stringono intorno alla famiglia dell’ex Benfica, condannano ogni tipo di violenza e supportano quanto più possibile il neo acquisto partenopeo, che ha già dimostrato nei pochi minuti a disposizione di essere un talento che a breve sarà imprescindibile per la rinascita del Napoli.