Ti finisce peggio di Osimhen: altro veterano messo fuori rosa da Conte

In casa Napoli è tempo di scissione tra gli esuberi. Un altro ex eroe dello Scudetto costretto ai box e senza posto in squadra.

La vittoria del Napoli contro il Parma nella terza giornata di campionato, match prima della sosta delle Nazionali, ha dato ad Antonio Conte, al presidente Aurelio De Laurentiis e a tutti i tifosi partenopei, buone speranze per il futuro. Nonostante gli emiliani, guidati con maestria dal tecnico Fabio Pecchia si erano portati in vantaggio con un rigore segnato dal francese Bonny, prima il neoacquisto Romelu Lukaku e poi centrocampista Zambo Anguissa, negli ultimi minuti del secondo tempo, hanno ribaltato completamente la situazione.

Il primo match di campionato, perso contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti, si è dimostrato un errore di percorso anche perché mancavano tutti i nuovi acquisti o quasi. L’allenatore pugliese, ora avrà tempo e modo di lasciar lavorare i suoi e creare l’amalgama giusta. Proprio dopo l’ultima partita di campionato, l’allenatore ha concesso tre giorni di riposo ma, Big Rom, per tornare al massimo della condizione, ha preferito allenarsi a Castel Volturno per farsi trovare pronto al rientro in Serie A.

Ormai, sa bene che il peso dell’attacco sarà quasi interamente sulle sue spalle. Il georgiano Khvicha Kvaratskhelia e il brasiliano David Neres, che si alternerà con Matteo Politano, avranno il compito di inviare quante più palle possibili al centro dell’area per innescare la sua forza esplosiva.

I tifosi, fremono anche nel vedere in campo i due nuovi centrocampisti, gli scozzesi Scott McTominay e Billy Gilmour. Il mercato degli azzurri è stato votato, insieme a quello della Juventus, tra i migliori non solo in Serie A ma proprio in Europa.

Il sogno Scudetto

Aver portato a casa i due centrocampisti reduci da ottimi campionati in Premier League, dimostra come la forza degli azzurri nonostante non prenderanno parte a competizioni europee per questa stagione, sia anche nel blasone di chi vuol tornare tra le grandi. I tifosi sognano il quarto Scudetto e, considerando la grande fame e voglia di successo, non è da escludere che ciò possa concretizzarsi.

Ci sarà da battere la concorrenza di società come Juventus, Inter, Milan e Roma ma, Conte pretende tanto dai suoi ragazzi e sa che possono portare a casa i risultati importanti. Detto ciò, sarebbe lecito mettere in evidenza anche come ci siano dei calciatori che hanno contribuito al terzo Scudetto con Luciano Spalletti ormai ai margini della squadra.

Mário Rui peggio Osimhen: allenamento a parte

In modo particolare, il bomber nigeriano Victor Osimhen sembrava destinato ad approdare in Arabia Saudita per poi essere tentato dal Chelsea in Premier League. Al termine del calciomercato, il calciatore si è ritrovato dinanzi a proposte che non hanno portato ad un accordo definitivo. Pertanto, adesso, si ritrova, a vestire la maglia del Galatasaray con la formula del prestito secco fino a giugno. Ovviamente, non c’è solo lui tra gli emarginati top dei partenopei.

Infatti, vi è anche un fedelissimo dell’ex tecnico di Certaldo che sulla fascia sinistra si è sempre rifatto a lui anche e soprattutto nelle situazioni più complicate. Stiamo parlando del terzino Mário Rui che, lui non ha trovato accordi con altre società nonostante siano arrivate delle offerte anche dal Brasile. Al momento si ritrova fuori dal progetto di Antonio Conte e per lui si prospetta una cessione nel mese di gennaio.