Vengo a settembre da svincolato: il Milan prende gratis un titolare | Ibra si è superato

Novità in arrivo per i rossoneri, il giocatore potrebbe arrivare già a settembre da svincolato. Ecco su chi sta puntando il Milan di Ibra.

Il campionato del Milan non è iniziato nel migliore dei modi, con i rossoneri che hanno ottenuto solo un pareggio e una sconfitta nelle prime due uscite in Serie A contro il Torino e il Parma. I tifosi si aspettavano di più dalla squadra, ma i risultati deludenti hanno evidenziato lacune e fragilità che potrebbero compromettere le ambizioni stagionali del club.

In queste due partite, il Milan ha faticato a trovare la giusta compattezza e a imporre il proprio gioco, lasciando molti dubbi sulla capacità della rosa di competere ad alti livelli. Per risolvere questa situazione, i dirigenti e gli uomini di mercato rossoneri stanno lavorando per aggiungere valore e qualità a una squadra che non ha ancora dimostrato il proprio potenziale.

I movimenti sul mercato sono incessanti, e presto potrebbe esserci un nuovo arrivo di primo livello che potrebbe dare una svolta decisiva alla stagione. Il calciatore potrebbe arrivare già a settembre da svincolato. Vediamo di chi si tratta.

Ibra ci prova per averlo a settembre

Non è un inizio di stagione esaltante quello del Milan di Fonseca. Le prime due partite hanno risvegliato nei tifosi rossoneri incubi e timori che riportano alla scorsa stagione a guida Pioli. Tuttavia, c’è ancora del tempo per tentare di invertire la rotta e raggiugere i risultati ambiti.

Inoltre, il Milan può ancora approfittare delle opportunità che si presentano sul mercato, soprattutto per via delle occasioni low cost. Ecco perché Ibrahimovic starebbe pensando di spingere per avere Adrien Rabiot già a settembre.

Rabiot al Milan?

Il calciomercato estivo della Juventus si è aperto con la notizia del mancato rinnovo di Adrien Rabiot con la maglia bianconera. Il francese avrebbe rifiutato l’offerta della dirigenza di Torino, liberandosi a zero.

Una situazione di cui potrebbe approfittare il Milan di Ibrahimovic, pronto a prendere il francese a parametro zero già da subito. Tuttavia, un’offerta contrattuale da parte della dirigenza potrebbe arrivare solo in caso di partenza di Bennacer. In alternativa, il Milan potrebbe muoversi per avere Manu Kone del Borussia Monchengladbach.