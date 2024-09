Berardi recupera e va via a gennaio: in Serie A nel 2025 | Si aspetta solo la guarigione

L’assenza di Mimmo in massima categoria si fa sentire e non poco. Già prenotata la sua prossima destinazione: tifosi in festa.

Se dovessimo guardare la rosa degli attaccanti di tutte le squadre attualmente in Serie A c’è un nome su tutti che manca all’appello: Domenico Berardi. Il bomber del Sassuolo, purtroppo, a causa di un brutto infortunio, rimediato nell’ultima parte di campionato con i neroverdi, è ancora fermo ai box.

Molto probabilmente potrà tornare a calcare i campi di gioco non prima di dicembre 2024/gennaio 2025. Un calciatore con le sue doti tecniche importanti, in Serie B, sembra essere veramente too much. È forte, tenace, determinato ma soprattutto ha una qualità che davvero pochi centravanti in Italia, e non solo, posseggono.

Negli anni è sempre stato avvicinato ad alcune società come ad esempio la Juventus. Mimmo, come viene affettuosamente chiamato dai tifosi, ha però preferito restare al Sassuolo cercando di portare avanti la missione degli emiliani.

Dopo tanti anni in Serie A, purtroppo, la società è retrocessa in cadetteria e ora il nuovo allenatore è Fabio Grosso, ex campione della Nazionale italiana nel 2006. Sicuramente, quest’ultimo, non vede l’ora di riaverlo in campo e di poter usufruire di tutto il suo estro e di tutta la sua qualità per riportare subito nella massima serie la squadra.

Mimmo è richiesto

Di certo non è una missione semplice. Guardando la classifica di Serie B, ci sono tante sorprese: Reggiana, Pisa e Juve Stabia. Squadre che potremmo definire outsider ma, considerando che il campionato è iniziato da poche settimane, tutto ancora può succedere.

Nessuna deve sentirsi già spacciata né già ai vertici di un campionato che si prevede lungo, tortuoso e soprattutto pregno di complicazioni. A tal riguardo, sarebbe opportuno dire anche un’altra cosa che riguarda il Sassuolo: Mimmo piace a tante società di Serie A. Ma allora, quale potrebbe essere la squadra che potrebbe puntare su di lui sin dal prossimo mese di gennaio?

Berardi va via a gennaio?

Considerando che non è detto che il Sassuolo possa privarsi di lui nel mercato invernale, sulle sue tracce potrebbero esserci Fiorentina e Lazio. Solo nelle prossime settimane scopriremo se dietro queste ipotesi possa celarsi una vera e propria trattativa concreta. Il patron dei biancocelesti potrebbe fare un ulteriore regalo al tecnico Marco Baroni rinforzando il reparto offensivo, orfano di Immobile.

Ad ogni modo, i tifosi del Sassuolo, sperano vivamente che lui non vada via e che possa riportare gli emiliani in Serie A. Nonostante il calciomercato sia stato chiuso da poche settimane, sembra proprio che le insistenti voci di trasferimenti siano ancora ricche e vive non solo tra le varie dirigenze ma anche tra i tifosi.