Si ferma la stella della Serie A: “C’è la lesione” | Operazione immediata, infortunio disastroso

La Seria A perde un altro giocatore chiave per la sua rosa. I tempi di recuperi sono lunghi lesione confermata ed operazione programmata

Il Napoli di Antonio Conte ha finalmente dato delle risposte positive dopo il primo passo falso in campionato a Verona, partita disputatasi allo Stadio Bentegodi dove gli azzurri sono stati sconfitti per 3-0 dalla squadra di Paolo Zanetti e che ha creata immediatamente disappunto nei tifosi che richiedevano una svolta dopo la scorsa stagione.

La società ha decisa inizialmente di rispondere presente sul mercato ufficializzando negli ultimi giorni disponibili i nuovi acquisti che vanno a completare la rosa e a soddisfare le richieste del mister, aggiungendo a Leonardo Spinazzola, Alessandro Buongiorno e Rafa Marin, due attaccanti ed un centrocampista.

Ha acquistata David Neres per 28 milioni di euro dal Benfica, e dalla Premier League ha prelevato Romelu Lukaku dal Chelsea per 30 milioni di euro + 15 milioni di bonus e Scott McTominay, dal Manchester United per 31 milioni di euro.

In totale sono circa 160 milioni di euro investiti da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. È pur vero che parte di essa sarà ricavata dalla cessione di Victor Osimhen, ma si tratta comunque di una cifra altissima che dimostra che il Napoli vuole essere protagonista della stagione 2024/2025.

Seconda giornata di campionato

La squadra partenopea non si è fatta attendere e nonostante non avesse tutti i nuovi acquisti a disposizione ha iniziata a muovere la classifica conquistando i 3 punti allo Stadio Diego Armando Maradona, travolgendo con tre reti il Bologna di Vincenzo Italiano, orfano dei suoi leader ceduti durante il calciomercato estivo.

Le marcature sono state aperte dall’uomo più chiacchierato dell’estate, il capitano Giovanni Di Lorenzo, a simboleggiare una riunione oramai ritrovata con il popolo azzurro ed una voglia di migliorare e conquistare insieme gli obiettivi prefissati; a seguire le reti di uno straripante Kvaratskhelia e Simeone subentrato, che chiudono una serata perfetta.

Ennesima tegola

Per il Bologna invece c’è tutt’altro da fare che festeggiare. Il brutto KO subito a Napoli non è stato abbastanza dato che la sorte ha voluta che perdesse anche uno dei suoi calciatori chiave, Dan Ndoye, che sarà fuori almeno per un mese per una lesione di primo grado del bicipite femorale destro.

L’attaccante svizzero classe 2000 si aggiunge alla lunga lista degli indisponibili, formata attualmente da Lewis Ferguson e Nicolò Cambiaghi che si sono entrambi operati al legamento crociato, Oussama El Azzouzì per una botta al ginocchio e Martin Erlić per un fastidio al flessore che valuterà nei prossimi giorni tramite degli esami strumentali.