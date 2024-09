Scontro feroce Inter-Argentina: ‘Non lo fanno partire’ | Battaglia legale in piena sosta nazionali

La situazione è più delicata di quello che sembra. Purtroppo sembra ci siano pochi margini di dialogo: la partenza è imminente.

Alla domanda quale sia la squadra da battere in questo campionato di Serie A, la risposta è scontata: l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra ha sul petto il tricolore che lo scorso anno ha conquistato sul campo con impegno, dedizione e soprattutto compattezza.

Il piacentino, fresco di rinnovo di contratto, può fare un plauso davvero forte alla società e ai suoi dirigenti. In primis, a Beppe Marotta e Piero Ausilio che gli hanno messo su una squadra di alto livello. Se pensiamo anche alla rosa attuale, essa è stata ritoccata qua e là migliorando anche quelle zone di campo che lo scorso anno non sempre apparivano sufficienti.

Gli arrivi del portiere spagnolo Josep Martinez, l’attaccante iraniano ex Porto Mehdi Taremi e l’ex centrocampista del Napoli Piotr Zieliński, hanno dato un guizzo in più davvero notevole. Lo si è notato già dalle amichevoli estive quanta voglia c’è di far bene con i colori nerazzurri.

Indossare la maglia dei campioni d’Italia fa sempre un certo effetto. Il polacco, che fino all’anno scorso indossava il tricolore sulla maglia del Napoli con cui ha vinto lo Scudetto meritatamente, ora si ritrova nella stessa situazione con colori diversi.

Una difesa da sistemare

Sa di non partire sicuramente tra le prime scelte di Inzaghi ma farà di tutto per mettersi in luce. La difesa, invece, richiede un’attenzione particolare anche perché non è stata ritoccata granché con il solo arrivo dell’argentino Palacios. Infatti, gli infortuni del terzino canadese Buchanan e del centrale olandese Stefan de Vrij, avrebbero potuto indurre la società ad ulteriori investimenti.

Dal momento in cui si crede tanto agli elementi presenti in rosa e allo stesso Carlos Augusto, famoso per la sua versatilità sulla fascia e in difesa centrale, c’è chi pensa che si vogliano conservare le cartucce magari guardando agli svincolati o aspettando al mercato di riparazione invernale. C’è però da mettere in evidenza la situazione di un calciatore che al momento sembra essere strattonato qua e là. Tutti lo vorrebbero in campo ma le condizioni fisiche al momento non lo consentono.

Scontro Inter-Argentina: Lautaro resta o parte?

Parliamo del bomber argentino Lautaro Martínez che, dopo aver dato forfait nel match contro il Lecce, pensa a recuperare dopo la sosta. Solo nelle prossime ore scopriremo quindi quale sarà la soluzione finale presa di comune accordo tra società di club e nazionale argentina, come riportato da Tuttosport.

I tifosi, però, sperano che il loro bomber non si muovi da Appiano Gentile proprio per tornare presto sulla cresta dell’onda e fornire goal e assist di cui i nerazzurri hanno tanto bisogno non solo in campionato ma anche in Coppa Italia e soprattutto in Champions League. El Toro, così come viene chiamato e soprannominato dai suoi tifosi, fresco di rinnovo di contratto, vuole sicuramente diventare ancor di più leader di una squadra che in lui ripone la fiducia al 100%.