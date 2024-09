Alla fine Arnautovic saluta: addio inaspettato | L’allenatore lo scopre dai giornali

I tifosi sono disperati per l’annuncio arrivato poche ore fa. L’attaccante non torna sui suoi passi: la decisione è ormai presa.

C’è da difendere il titolo di campioni d’Italia e Simone Inzaghi di certo non si tira indietro dinanzi a quello che sarà un campionato straripante e davvero entusiasmante. L’Inter, che nella passata stagione ha avuto vita facile in quanto le avversarie erano nettamente indietro, ora deve guardarsi bene le spalle.

La Juventus di Thiago Motta e il Napoli di Antonio Conte hanno operato un calciomercato da 10 e lode. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna si sono mostrati all’altezza della situazione e dimostrano come con le unghie e con i denti che vogliono riportare le loro rispettive squadre a scalare la classifica di Serie A.

I nerazzurri, con il nuovo presidente Beppe Marotta, hanno deciso di optare per scelte più meticolose e oculate durante questo calciomercato estivo. Il portiere Josep Martinez, acquistato dal Genoa, e i tesserati a parametro zero, l’ex centrocampista del Napoli Piotr Zieliński e l’ex attaccante del Porto Mehdi Taremi, hanno arricchito una squadra già di per sé estremamente competitiva.

Il tecnico piacentino, ora, con una squadra ancor più consolidata e fresco di rinnovo di contratto come il suo bomber Lautaro Martínez, sa che non ci sono più scuse e che l’obiettivo Champions League deve essere alla portata così come quello di ripetersi con lo Scudetto.

Le strategie societarie

Tra le varie competizioni, anche la Coppa Italia non deve essere bistrattata ma considerando anche gli elementi pronti a subentrare in campo e a dare il cambio a uno dei titolari, l’allenatore può tirare un sospiro di sollievo.

I tifosi, sebbene possono dirsi felici del trionfo dello scorso anno, di certo possono recriminare come però non siano stati del tutto soddisfatti di come siano terminate le altre competizioni disputate. Marotta, insieme a Piero Ausilio e a Dario Baccin, avrà limato tutti i dettagli affinché Inzaghi potesse essere felice e soddisfatto della propria squadra.

Arnautović dice addio alla Nazionale? Parla il ct

Giocatori di alto livello che sono pronti a dare il tutto per tutto pur di riconfermarsi grandi in Italia e in Europa. Considerando anche i sorteggi positivi di Champions League, ora c’è solo da pedalare e riconquistare la vetta in classifica senza grossi problemi. Il calciomercato estivo, si è concluso da pochi giorni e sarebbe il caso di parlare del centravanti austriaco Marko Arnautović che è al centro di alcune discussioni.

C’è chi parlava di un suo ipotetico ritiro dalla Nazionale ma a metterci una pezza ci ha pensato il ct Ralf Rangnick in conferenza stampa, come riportato da fcinternews.it: “Ho parlato lungamente con lui al telefono, con me non ha mai accennato al fatto del ritiro, quindi non c’è stato nessun punto interrogativo. E’ sempre stato chiaro che l’avrei chiamato di nuovo.”