Kostic rimane in Serie A, Giuntoli piazza l’esubero | Soldi freschi per il mercato

Il centrocampista della Juventus saluta tutti ma resta in Italia. Approda dai nemici di sempre per fare uno sgambetto nel prossimo match.

Thiago Motta, sin dall’inizio del suo percorso alla Juventus, è stato lapidario, inesorabilmente deciso e senza peli sulla lingua. Non è un tecnico che lascia le cose in sospeso; anzi, prende posizioni, a volte scomode, ma ci mette sempre la faccia. Sin dalla sua prima conferenza stampa con la società bianconera, aveva già parlato dei calciatori che non sarebbero rientrati nel suo progetto per questa stagione calcistica. Ha fatto nomi e cognomi, senza giri di parole (non da tutti).

Tra questi, potremmo citarne davvero molti, ma il nome che più sta facendo discutere negli ultimi giorni è quello di Federico Chiesa. L’ex giocatore della Fiorentina è ormai ai margini del progetto dell’allenatore. Per lui ci sarebbero diverse squadre interessate, come ad esempio il Barcellona, che avrebbe messo sul piatto circa 12 milioni di euro per portarlo in blaugrana.

Affinché il giocatore accetti tale proposta, sarà necessario avviare una trattativa compatta e precisa che consenta alla dirigenza di fare cassa in vista della scadenza imminente del contratto del calciatore. Chiesa, infatti, ha un contratto che scade a giugno del 2025 e, per evitare di perderlo a parametro zero (con l’Inter alla finestra), mandarlo all’estero piuttosto che rinforzare una diretta avversaria in Serie A sarebbe la soluzione più idonea.

Ad oggi, però, sembrerebbe che ci sia un altro calciatore che Thiago Motta non ha messo al centro del suo progetto. Parliamo del laterale di centrocampo Kostić, che era stato fortemente voluto da Max Allegri, ma anche nella passata stagione non ha certo brillato per prestazioni che resteranno nella storia.

Chi vuole Kostic? Bologna e Roma si defilano

I tifosi hanno sempre sperato nel suo talento e nelle sue doti tecniche, ma la fiducia sembra essere venuta meno con prestazioni poco prolifiche. La Juventus potrebbe quindi decidere di privarsi di questo talento, lasciandolo comunque in Serie A, a differenza di Federico Chiesa. Nei giorni scorsi si è parlato di alcuni interessi da parte della Roma e del Bologna. I giallorossi, però, con la storia d’amore con Paulo Dybala ancora in piedi e soprattutto rigenerata, sembrano muoversi su altri obiettivi, mentre il Bologna di Vincenzo Italiano sembra essere una delle squadre più defilate, forse perché c’è da migliorare in altre zone del campo.

Il Napoli, invece, si è sempre sempre estraniato da questa corsa, avendo altri obiettivi in mente e dovendo ancora concludere le visite mediche dei nuovi acquisti pronti ad approdare nella squadra del tecnico pugliese, Antonio Conte. In realtà, ci sarebbe una società su tutte che proprio negli ultimi giorni ha rafforzato ancor di più il rapporto con la Juventus cedendo il suo pupillo. Scopriamo di chi si tratta proseguendo nella lettura.

Giuntoli piazza Kostic in Serie A: la viola lo attende

Stiamo parlando della Fiorentina del presidente Rocco Commisso, che potrebbe fare sul serio per Kostić e portarlo alla corte dell’ex allenatore del Monza, Raffaele Palladino, il quale non può certo dirsi felice di queste prime giornate di campionato.

A tal riguardo, va detto che dopo la cessione dell’argentino Nico González, che ha raggiunto proprio Motta alla Continassa, la Fiorentina potrebbe trattare per avere e ottenere uno sconto importante e far sì che il laterale raggiunga la Toscana senza troppi intoppi.