Il Como perde e prende un altro big: Fabregas non ha più scuse | Colpo per l’Europa

I lariani sono pronti a tutto dopo la sconfitta contro la Juve. Il tecnico spagnolo ci mette la faccia e gioisce: arriva il suo pupillo.

Tra quelle che si candidano ad essere le sorprese di questo campionato di Serie A, sarebbe opportuno parlare del Como e del tecnico spagnolo Cesc Fàbregas. Nonostante la partenza piuttosto a rilento, seguita alla sconfitta per tre a zero contro la Juventus, i tifosi lariani sono convinti che la squadra farà un bel campionato e raggiungerà una salvezza tranquilla.

L’allenatore, come ben sappiamo, ha l’importante compito di gestire una squadra con tanti elementi nuovi, come ad esempio Andrea Belotti, Moreno, e Raphaël Varane, che, nonostante l’infortunio, tornerà presto in campo per dare il suo importante contributo. Sono diversi i calciatori spagnoli che hanno sposato la causa del club, come ad esempio il portiere di grande esperienza Pepe Reina, che in Italia ha già vestito la maglia del Napoli alcuni anni fa con grande successo, rimanendo nel cuore di tanti tifosi partenopei.

La squadra lombarda, come ben sappiamo, mancava in Serie A da oltre vent’anni, ma ora, con una società alle spalle ricca, grazie ai proprietari indonesiani, vuole assolutamente mantenere la categoria e, perché no, iniziare a puntare seriamente sin dai prossimi anni a diventare una big del nostro campionato, mirando a posizioni in Europa.

La squadra che sta nascendo è costruita con grande cognizione di causa. Basti pensare che, dinanzi a tanti nuovi acquisti, ci sono anche i calciatori che vengono dalla Serie B e che sono stati fautori del grande ritorno in A. Tra questi sarebbe opportuno parlare di Da Cunha, Strefezza e altri.

Le trattative in corso

A questi si aggiungono anche volti di esperienza che lo scorso anno in Serie A hanno dato un contributo non da poco, come ad esempio il centrocampista Mazzitelli, che si è distinto con la maglia del Frosinone nonostante la retrocessione. C’è un mix di calciatori di esperienza, giovani e anche top player che, se assemblati nella maniera giusta, possono dire davvero la loro in campionato, mettendo in difficoltà anche quelle squadre che, sulla carta, sembrano essere più rodate e forti.

Non per questo bisogna pensare che il Como sia una squadra pronta a chiudere il calciomercato e a lavorare solo ed esclusivamente con gli elementi attualmente in rosa. Nonostante nelle scorse ore si sia parlato di un eventuale interesse per il terzino colombiano Juan Cuadrado, attualmente svincolato, questa sembra essere una pista che ancora non trova una piena realizzazione, forse perché non sembra essere al momento una priorità per la società lariana. A tal proposito, è un bene che il campionato inizi prima della chiusura del calciomercato.

Sergi Roberto raggiunge Cesc

Alcuni allenatori, come Fàbregas, possono sondare sempre di più quelli che possono essere i difetti della rosa, cercando di attutire il colpo e rivedere alcune scommesse fatte durante l’inizio della preparazione estiva. C’è un detto che dice “calcio d’agosto non ti conosco”, ed è per questo che la pesante sconfitta contro la Juventus non deve essere un campanello d’allarme, ma semplicemente una partita in cui una squadra blasonata e arrembante come quella piemontese, giocando in casa, si è imposta con successo. Dalla sconfitta bisogna imparare tanto, soprattutto cercando di capire se si sono commessi errori di valutazione nel preparare il match e quindi risolvere eventuali problemi nelle prossime partite.

A tal riguardo, la mano di Cesc Fàbregas si vede anche nel calciomercato in entrata. Infatti, dopo Raphaël Varane, che è sicuramente il colpo per eccellenza da Europa, stando a quanto riportato da Sky, la società lariana ha chiuso anche l’arrivo dell’ex centrocampista del Barcellona Sergi Roberto. Ovviamente, in questo ha influito molto l’amicizia con l’ex compagno blaugrana Fàbregas. Ora come ora, puntare all’Europa non sembra essere un sogno così lontano.