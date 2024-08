Ecco il vice Chiesa: Thiago Motta lo ha scelto dalla Serie A | La rivale storica costretta alla cessione

L’allenatore bianconero ha fatto la sua scelta e ora lo vorrebbe in squadra. Il vice Chiesa arriva dalla rivale storica.

Si infiamma il mercato di Serie A mentre mancano poco più di una settimana alla fine della possibilità di fare trattative per portare nuovi giocatori in squadra. Non tutte le società, infatti, hanno definito gli accordi economici per chiudere gli affari, ma potrebbero esserci delle novità importanti nelle prossime ore.

La Juventus è sicuramente uno dei club che più di tutti si sta muovendo in questa finestra estiva di calciomercato per poter mettere a segno i colpi necessari per costruire la nuova squadra. Dopo un paio di settimane di stallo, infatti, la situazione potrebbe sbloccarsi.

Nelle scorse ore è stato ufficializzato l’arrivo di Pierre Kalulu dal Milan, mentre ora appare più vicino un nuovo acquisto. Thiago Motta ha deciso di puntare su di lui e la Juventus sta per mettere le mani su quello che è il vice Chiesa. Ecco di chi si tratta e perché la squadra rivale è costretta alla cessione.

Arriva il vice Chiesa

Una delle bombe di mercato che ha aperto con il botto la fase estiva è stata la decisione della Juventus di mettere Chiesa fuori rosa. Il calciatore toscano non verrà integrato nella squadra del nuovo mister Thiago Motta e ora dovrà cercare una nuova squadra.

La Juventus, infatti, sembra essere decisa a puntare tutto su Nico Gonzalez. Il calciatore della Fiorentina infatti è approdato a Torino già nelle prossime ore per quello che è diventata l’ennesima trattativa tra due club storicamente rivali. Thiago Motta avrebbe visto nell’attaccante argentino il profilo giusto da utilizzare sugli esterni. Tolto Chiesa, Gonzalez potrà essere utilizzato sia nella posizione dell’esterno italiano, ma soprattutto a destra.

La Fiorentina costretta a cedere

Con l’affare andato in porto, si tratta dell’ennesimo grande acquisto della Juventus avvenuto in casa Fiorentina. Dopo lo storico trasferimento di Roberto Baggio a Torino, hanno seguito quelli di Federico Bernardeschi e Federico Chiesa.

La Fiorentina, però, sembra essere stata costretta a cedere per due motivi. Il primo è stato sicuramente la richiesta stessa del giocatore di poter approdare in una squadra che andrà a giocare la Champions. Il secondo riguarda invece questioni economiche: con l’acquisto di Gudmundsson, la Fiorentina deve cercare delle entrate importanti.