Gasperini non si ferma più: altro colpo, così punta lo Scudetto | Convinto dopo la prima giornata

L’Atalanta è inarrestabile e ora lo sarà ancora di più. Il tecnico bergamasco è pronto ad accogliere la nuova stella del calcio italiano.

Al primo posto in solitaria nella classifica di Serie A, troviamo una squadra che non è più la sorpresa d’Italia, ma una piacevole conferma: l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il tecnico bergamasco può essere estremamente soddisfatto di come la sua squadra abbia ottenuto il primo successo stagionale in Puglia contro il Lecce.

Quattro gol che sono stati davvero importanti per mettere in evidenza soprattutto i due nuovi acquisti: Marco Brescianini e Mateo Retegui. Quest’ultimo, in particolare, non era inizialmente previsto per vestire i colori nerazzurri, ma a causa di forza maggiore, ossia l’infortunio di Gianluca Scamacca, la società ha deciso di prelevarlo dal Genoa.

Per l’ex centrocampista di Milan e Frosinone, invece, la situazione è ben diversa. Marco aveva effettuato le visite mediche con il Napoli ed era in procinto di firmare, fino a quando la Dea non lo ha letteralmente strappato dalle mani degli azzurri per portarlo in Lombardia.

La sua doppietta contro i salentini ha evidenziato ancora di più la sua voglia di dare un importante contributo all’Atalanta per questo nuovo campionato, che di certo sarà ricco di grandi gioie e soddisfazioni. A tal proposito, sarebbe opportuno sottolineare un’altra cosa molto importante. Una squadra come l’Atalanta, detentrice del titolo di campione di Europa League, non può affrontare le prossime partite con la consapevolezza di perdere definitivamente giocatori importanti come l’olandese Teun Koopmeiners.

I punti fermi

Per un calciatore che ormai sembra destinato ad andare alla Juventus, circa 60 milioni di euro saranno presto disponibili nelle casse dei bergamaschi. Chiaramente, questa cifra potrà essere in parte intascata e in parte reinvestita. Il tecnico chiede a gran voce un lavoro preciso e meticoloso per rinforzare ulteriormente la squadra, in vista delle partite importanti che si disputeranno in campionato, Coppa Italia e in Europa nei prossimi mesi.

Ora come ora, però, è anche importante evidenziare un’altra cosa: in Italia, ormai, tutti hanno paura di affrontare l’Atalanta. Il motivo di tale preoccupazione risiede nel fatto che Gasperini, come confermato ai microfoni subito dopo il match contro il Lecce, conosce alla perfezione i suoi giocatori, come Zappacosta, Ruggeri e Pašalić, e quindi fa davvero poca fatica ad assemblare il gruppo e a chiedere loro di mettere in pratica quanto richiesto in campo.

Bellanova ha detto sì

Sembra una macchina perfetta, capace di mettere al tappeto anche le squadre più toste. Nonostante ci sia ancora l’amarezza per aver perso la Supercoppa Europea contro i Blancos del Real Madrid di Carlo Ancelotti, c’è chi spera che quest’anno possa essere ancora più prolifico e, perché no, provare a inserirsi tra le grandi d’Italia cercando di conquistare il tanto ambito Scudetto. Affinché ciò possa diventare possibile, sembra che un figliol prodigo sia pronto a preparare i bagagli e tornare a Bergamo.

Di chi stiamo parlando? Del forte terzino del Torino, Raoul Bellanova, che ha ormai detto sì al ritorno a casa, all’Atalanta (dove vi ha militato nel 2020), lì dove tutto è cominciato, come riportato da Fabrizio Romano.