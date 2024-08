Silvestri, torna titolare in Serie A: ‘Con te ci salviamo’ | L’Udinese ha dato l’ok definitivo

Silvestri pronto a lasciare l’Udinese e a ritrovare un posto da titolare in Serie A, lotterà per la salvezza tra i pali di una rivale dei friulani

Il futuro di Marco Silvestri sembra essere sempre più lontano da Udine. Il portiere, ormai dall’inizio del 2024, fa da secondo a Maduka Okoye e l’inizio di questa stagione non ha cambiato certo le gerarchie dato il rinnovo dell’attuale portiere titolare dei friulani. Per questo motivo l’ex Verona vorrebbe cambiare casacca per giocare con continuità.

Intanto i bianconeri hanno iniziato molto bene questo campionato, strappando prima un prezioso punto sul difficile campo di Bologna e poi hanno battuto al debutto alla Dacia Arena la temibile Lazio di Marco Baroni con una prestazione arcigna e con un Thauvin sugli scudi.

Dopo aver strappato la salvezza nei minuti conclusivi dello scontro diretto di Frosinone, l’Udinese spera di non dover soffrire così tanto e di non essere risucchiato in zona retrocessione. Per farlo ha cambiato guida tecnica e ha investito su alcuni profili di prospettiva.

Attacco che sarà ancora guidato da Lorenzo Lucca, chiamato a raggiungere la doppia cifra, e che potrà contare anche sulle giocate di Alexis Sanchez, tornato proprio nel club dove è esploso prima di diventare un top player di caratura internazionale.

Silvestri è pronto a lasciare l’Udinese, piace a una rivale per la salvezza dei friulani

Silvestri che piace molto al Cagliari nel caso di partenza di Scuffet che ha rifiutato il Milan e che sta valutando la proposta del assuolo, alla ricerca di un nuovo portiere dopo la cessione di Turati al Monza.

In Sardegna potrebbe ritrovare un posto da titolare in una piazza calorosa che vuole sorprendere e mantenere la categoria. quadra che è stata affidata a Davide Nicola e che prova a ripartire da un girone di ritorno che l’ha visto protagonista di una rimonta importante che ha permesso di conquistare la salvezza con un turno d’anticipo.

Le mosse del Cagliari per chiudere la propria campagna acquisti

Cagliari che pensa a Gaetano per completare la propria mediana. Il centrocampista è in uscita dal Napoli dato che il nuovo allenatore Antonio Conte non lo ritiene centrale nel progetto tecnico dei partenopei.

I goal dovranno arrivare da una coppia di centravanti esperti come quella formata da Lapadula e da Pavoletti che da anni continuano a siglare reti pesanti per i sardi.