Folorunsho torna a casa: decisiva la chiamata con l’allenatore | Con me sei titolare al 100%

Folorunsho è pronto per lasciare il Napoli, Antonio Conte lo ha messo fuori rosa, è stato convinto dall’allenatore a tornare a casa

Michael Folorunsho è stato tra le rivelazioni dell’ultimo campionato di Serie A. Prestazioni che hanno colpito anche il commissario tecnico Luciano Spalletti che ha deciso di farlo debuttare con la maglia della Nazionale italiana. Un giocatore dalla prestanza fisica invidiabile, unita a una tecnica non comune e alla propensione per la rete. Un tuttocampista che è di proprietà del Napoli ma che i partenopei vorrebbero piazzare in uscita in questi ultimi giorni di mercato.

Un feeling con Antonio Conte che non è mai sbocciato, tanto da aver avuto dei diverbi accesi in questo ritiro estivo. Il mister degli azzurri sta costringendo il patron Aurelio De Laurentiis ad investire su nuovi nomi in quel reparto, con Gilmour e McTominay a un passo dalla firma.

Innesti che testimoniano la volontà di far partire il talento italiano che dovrà cambiare casacca per poter ritrovare un posto da titolare e non perdere il treno della Nazionale, in procinto di iniziare il cammino che porterà ai Mondiali del 2026.

In queste ore sono due i club che hanno mostrato interesse nei confronti di Folorunsho. Ha fatto un sondaggio la Fiorentina che sarebbe disposta a proporre uno scambio, con Amrabat come pedina per ammortizzare i costi dell’operazione ma Pradé sembra intenzionato a riportare a Firenze il brasiliano Arthur.

Folorunsho può restare in Italia, piace alla Lazio

Chi è davvero convinto di voler Folorunsho nel proprio organico è la Lazio. A pressare è Marco Baroni che ha lanciato il talento a Verona la passata stagione e che vorrebbe continuare ad allenarlo come sta facendo con Noslin.

Una trattativa che può andare in porto intorno ai 15 milioni di euro, con il beneplacito del giocatore che ha dato il suo okay al trasferimento nella Capitale e con il suo ex tecnico che potrebbe schierarlo sia davanti alla difesa che sulla trequarti.

Una Lazio che si è ringiovanita in attacco e che è pronta a stupire

Lazio che ha rivoluzionato il proprio reparto offensivo, dopo la partenza di quattro senatori come Ciro Immobile, Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro.

Al loro posto sono arrivati Boulaye Dia, Tchaouna e Noslin, con una pedina mancante che sarebbe numericamente ricoperta proprio da Folorunsho. Nomi che non scaldano la piazza ma che possono fare molto bene.