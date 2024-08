Carboni, lo vogliono tutti: 1, 2, 3 offerte per il Monza | ‘Voglio giocare in Europa’

Carboni è tra i nomi più gettonati di queste ultime ore di mercato, sono già pervenute tre offerte al Monza ma lui vuole giocare le coppe europee

Andrea Carboni è tra i giocatori più ricercati in questi ultimi giorni di mercato. Il difensore del Monza non ha giocato le prime due gare di campionato in cui i biancorossi hanno affrontato l’Empoli e il Genoa, sintomo della volontà del giocatore di cambiare aria. Il suo profilo è molto apprezzato e sono pervenute già tre offerte provenienti proprio dal club toscano, dal Lecce e dal Venezia che lo ha già avuto tra le proprie fila in prestito.

Il giocatore vorrebbe però giocare le coppe europee e due club lo stanno valutando in tal senso. La Fiorentina sta cercando di completare il proprio organico che ha subito notevoli stravolgimenti, soprattutto in mezzo al campo e pensa anche a Carboni.

Raffaele Palladino ha dato indicazioni importanti per quanto riguarda la campagna acquisti della viola, convincendo il direttore Pradè all’ingaggio di Moise Kean e di Andrea Colpani. La porta è stata blindata con un estremo difensore di caratura internazionale come De Gea mentre la difesa può contare sulla solidità di Pongracic che ha preso il posto di Milenkovic.

Mancano ancora dei tasselli ma l’attacco può contare sulle giocate di una delle rivelazioni dell’ultimo campionato come l’islandese Albert Gudmundsson. Piacciono Filip Kostic e il brasiliano Arthur, entrambi in uscita dalla Juventus che ha appena chiuso per Nico Gonzalez che ha lasciato Firenze per una cifra vicina ai 40 milioni, il cui pagamento sarà dilazionato in cinque anni.

Andrea Carboni è conteso dalla Fiorentina e dal Bologna, chi avrà la meglio?

Carboni piace molto anche al Bologna che giocherà in Champions League e che proverà a confermarsi ai vertici dopo uno storico quinto posto in classifica.

La squadra è stata affidata a Vincenzo Italiano e ha perso due talenti come Zirkzee e Calafiori, con entrambi che si sono trasferiti in Premier League.

Carboni vuole giocare in Europa, sa di potersi giocare le sue carte

Carboni potrebbe dare dinamismo e aggressività nel reparto arretrato degli emiliani che hanno da poco ufficializzato anche Pobega, approdato dal Milan.

Una vera e propria asta per il difensore del Monza che attende di sapere quale maglia indosserà nella stagione appena iniziata e che spera di fare un salto in avanti nella propria carriera.